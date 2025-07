Wiegman troost falende Oranje Leeuwinnen: ‘Was een momentopname’

Sarina Wiegman, de Nederlandse bondscoach van Engeland, is na de 4-0 overwinning op de Oranje Leeuwinnen mild voor haar tegenstander. De ruime overwinning was volgens Wiegman een ‘momentopname’ en haar voormalige ploeg is er nog steeds een van ‘wereldniveau’.

Nederland begon het EK goed met een comfortabele 3-0 zege op Wales. Tegen Engeland kon de ploeg van Jonker zich plaatsen voor de kwartfinale, maar dan moest er wel gewonnen worden van het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman. Het werd een kansloze avond voor de Leeuwinnen, die uiteindelijk met liefst 4-0 verloren werd. Daardoor wacht Oranje een lastig karwei in de laatste groepswedstrijd tegen Frankrijk.

Artikel gaat verder onder video

ESPN-verslaggever Sanne van Dongen vraagt Wiegman tijdens de persconferentie of het haar verbaasde hoe slecht het Nederlands elftal was. “Nou, verbazen niet” antwoordt de bondscoach van Engeland. “Ik denk dat wij heel goed startten en snel de druk op de verdediging van Nederland konden zetten.”

Van Dongen blijft hameren op het niveau van de Leeuwinnen: “Het is heel erg gegaan over het verschil tussen de wereldtop en de niet-wereldtop. Hoe groot is het verschil tussen Engeland en Nederland?” Wiegman denkt niet dat het verschil erg groot is: "Dit is een momentopname en het pakt voor ons heel goed uit. Ik denk dat wij heel goed gespeeld hebben en Nederland voor Nederlands doen minder goed gespeeld heeft. Ik denk dat Nederland een team heeft van wereldniveau.”

