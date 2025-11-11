Driessen en Derksen fileren Erben Wennemars: ‘Die is niet goed bij zijn hoofd'

Johan Derksen en Valentijn Driessen nemen Erben Wennemars totaal niet serieus. Dat blijkt maandagavond in de uitzending van Vandaag Inside. De voormalig schaatser opperde onlangs om Sarina Wiegman aan te stellen als opvolger van de ontslagen John Heitinga bij Ajax, maar krijgt daarin geen bijval.

Wilfred Genee begint het onderwerp met de vraag of Ajax moet gaan voor een buitenlandse trainer. Driessen reageert duidelijk: “Ja uiteraard. Of een vrouw”, grapt hij. “Een vrouw is misschien wel beter. Erben Wennemars…”, reageert de presentator van het programma cynisch. Driessen antwoordt razendsnel: “Die is toch helemaal gestoord.”

Derksen is het daar mee eens: “Die is niet goed bij zijn hoofd.” Ook René van der Gijp doet een duit in het zakje: “Die speelt in het weekend tegen Bas”, sprak de oud-voetballer, die doelt op het feit dat Bas Nijhuis tegen verstandelijk beperkten voetbalt.

Idee Wennemars

Wennemars liet bij RTL Tonight zijn licht schijnen over de trainerspositie bij Ajax: “Wiegman zat bij Jinek en daar vertelde ze dat een trainer niet altijd zo hoeft te schreeuwen. Ze zei alleen maar zinnige dingen. Helemaal goed. In de voetbalwereld ben ik dat niet gewend hoor. En dus vind ik eigenlijk - en je gaat het er niet mee eens zijn... Afgelopen week kwam er een lijstje naar buiten van mogelijke trainers bij Ajax en daar stond geen vrouw bij.”

John de Wolf, die aanwezig was bij de uitzending, herinnert zich dat Wennemars een tijdje in de voetballerij heeft rondgelopen. “Ja, bij PEC Zwolle, binnen no-time was hij afgeserveerd”, weet de assistent-trainer van Feyenoord. Derksen zorgt voor het slotakkoord: “Niemand neemt die jongen toch serieus, joh. Als die man zich bij schaatsen houdt, hebben we er vrede mee. Hij kon wel aardig schaatsen en hij kon pootje over, en zo.”