Live voetbal

Driessen en Derksen fileren Erben Wennemars: ‘Die is niet goed bij zijn hoofd'

Vandaag Inside over Feyenoord
Foto: © Vandaag Inside
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
11 november 2025, 07:25

Johan Derksen en Valentijn Driessen nemen Erben Wennemars totaal niet serieus. Dat blijkt maandagavond in de uitzending van Vandaag Inside. De voormalig schaatser opperde onlangs om Sarina Wiegman aan te stellen als opvolger van de ontslagen John Heitinga bij Ajax, maar krijgt daarin geen bijval.

Wilfred Genee begint het onderwerp met de vraag of Ajax moet gaan voor een buitenlandse trainer. Driessen reageert duidelijk: “Ja uiteraard. Of een vrouw”, grapt hij. “Een vrouw is misschien wel beter. Erben Wennemars…”, reageert de presentator van het programma cynisch. Driessen antwoordt razendsnel: “Die is toch helemaal gestoord.”

Artikel gaat verder onder video

Derksen is het daar mee eens: “Die is niet goed bij zijn hoofd.” Ook René van der Gijp doet een duit in het zakje: “Die speelt in het weekend tegen Bas”, sprak de oud-voetballer, die doelt op het feit dat Bas Nijhuis tegen verstandelijk beperkten voetbalt.

Idee Wennemars

Wennemars liet bij RTL Tonight zijn licht schijnen over de trainerspositie bij Ajax: “Wiegman zat bij Jinek en daar vertelde ze dat een trainer niet altijd zo hoeft te schreeuwen. Ze zei alleen maar zinnige dingen. Helemaal goed. In de voetbalwereld ben ik dat niet gewend hoor. En dus vind ik eigenlijk - en je gaat het er niet mee eens zijn... Afgelopen week kwam er een lijstje naar buiten van mogelijke trainers bij Ajax en daar stond geen vrouw bij.”

John de Wolf, die aanwezig was bij de uitzending, herinnert zich dat Wennemars een tijdje in de voetballerij heeft rondgelopen. “Ja, bij PEC Zwolle, binnen no-time was hij afgeserveerd”, weet de assistent-trainer van Feyenoord. Derksen zorgt voor het slotakkoord: “Niemand neemt die jongen toch serieus, joh. Als die man zich bij schaatsen houdt, hebben we er vrede mee. Hij kon wel aardig schaatsen en hij kon pootje over, en zo.”

➡️ Meer nieuws over Vandaag Inside

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Bas Nijhuis en Valentijn Driessen

Driessen noemt afgekeurde Weghorst-goal een schande, Nijhuis begrijpt beslissing Makkelie

  • Gisteren, 23:01
  • Gisteren, 23:01
Danny Makkelie

Dick Jol: 'Makkelie is de weg kwijt en momenteel de allerslechtste scheids die er is'

  • Gisteren, 22:16
  • Gisteren, 22:16
Rafael van der Vaart bij Rondo

Van der Vaart heeft heel duidelijke mening over Gerald Alders: 'Heb je die zien spelen?'

  • Gisteren, 21:42
  • Gisteren, 21:42
3 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Sarina Wiegman

Sarina Wiegman
Functie: Coach
Leeftijd: 56 jaar (26 okt. 1969)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel