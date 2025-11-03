René van der Gijp baalt van de veranderingen bij Vandaag Inside, zo geeft de analist eerlijk toe in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Volgens Van der Gijp worden de uitzendingen van het programma steeds gedetailleerder voorbereid, en dat bevalt hem totaal niet.

"Wij bij Vandaag Inside hebben altijd met een draaiboek gewerkt. Vanavond word ik gebeld (maandag, red.) en dan zeg ik dat ik het even over RTL Tonight, Wouter Goes en Danny Makkelie wil hebben. Alleen nu vragen ze er ook bij wat ik erover ga zeggen. Dat is irritant. Het is nu zelfs zo dat Johan Derksen weet wat ik ga zeggen. Hij weet wat ik ga zeggen over Makkelie en Goes."

Van der Gijp merkt dat dit vervelende situaties oplevert: "Soms begint Johan (Derksen, red.) er dan ook al zelf over, omdat hij weet wat ik ga zeggen. Ik vind dat kut. Dat is gewoon klote, want ik heb liever dat hij gewoon spontaan op mij reageert. Maandagavond ook, dan wil ik wat over RTL Tonight zeggen en dan vragen ze voor de uitzending al wat ik erover ga zeggen. Vroeger was dat nooit zo, maar nu wel. In het draaiboek wordt dit alles dus gewoon opgenomen."

De reden dat Van der Gijp het maandagavond in het programma Vandaag Inside wil hebben over Goes en Makkelie, omdat de twee zondagmiddag bij een opmerkelijk moment waren betrokken tijdens de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en AZ (0-1).

De arbiter had namelijk schoon genoeg van het feit dat Goes Sparta-spits Tobias Lauritsen regelmatig vasthield. Makkelie stapte vervolgens op Goes af en leek hem een flinke zet vooruit te geven. Goes werd vervolgens even door ploeggenoten gekalmeerd en gedroeg zich, in ieder geval voor deze corner, daarna wel naar behoren.