René van der Gijp stoort zich aan aandacht voor Weghorst: 'Het is al schandalig dat hij voor Ajax speelt'

René van der Gijp en Wout Weghorst
Foto: © Imago/realtimes
3 november 2025, 20:03

René van der Gijp vindt het treurig dat Wout Weghorst nu al twee seizoenen lang in het shirt van Ajax speelt. Niet alleen vanwege zijn voetbalkwaliteiten, maar ook vanwege zijn gedrag. Volgens de analist krijgt Weghorst daardoor veel te veel aandacht in verhouding tot wat hij daadwerkelijk verdient.

"Je moet het bij Ajax natuurlijk hebben Donny van de Beek, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, maar niet over Wout Weghorst", begint Van der Gijp maandag in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Het is al een beetje schandalig dat hij straks twee jaar in een Ajax-shirt heeft gespeeld."

Weghorst is in die twee jaar bij Ajax uitgegroeid tot de speler waar het meest om te doen is. Wekelijks wordt er in de media volop aandacht aan hem geschonken, vaak vanwege zijn gedrag in het veld. Onlangs gaf Weghorst zelf aan dat de vele kritiek hem niet onberoerd laat.

"Datzelfde heb ik met Wouter Goes", vervolgt de voetbalanalist. "Over Goes wil je het eigenlijk helemaal niet over hebben, maar dat lokt hij iedere week uit. Het is veel leuker om het over Kees Smit te hebben. Dat is nu al een hartstikke leuke voetballer, en Sven Mijnans ook."

Ajax - Heerenveen

Ajax
1 - 1
sc Heerenveen
Gespeeld op 1 nov. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Wouter Goes

Wouter Goes
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 21 jaar (10 jun. 2004)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
11
0
2024/2025
AZ
28
1
2024/2025
Jong AZ
0
0
2023/2024
AZ
15
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
11
19
28
3
AZ
11
11
24
4
Ajax
11
6
20
5
Groningen
11
2
19
6
Utrecht
11
5
16

Complete Stand

