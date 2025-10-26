Live voetbal 5

Wout Weghorst raakt emotioneel door negatieve aandacht in media: ‘Dit wil je niet’

Wout Weghorst F-Side Ajax
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Tijmen Gerritsen
26 oktober 2025, 19:45

Wout Weghorst heeft na afloop van de wedstrijd tussen FC Twente en Ajax (2-3) de NOS geëmotioneerd te woord gestaan. Aanleiding daarvoor was een gesprek over de negatieve aandacht die er in de media om hem als persoon is. Dat doet wel wat met hem, geeft hij toe.

Na afloop van het duel, waarin Weghorst één keer trefzeker was, vertelt hij hoe hij omgaat met de negatieve aandacht voor Ajax en voor hemzelf. Eigenlijk heeft de spits daar een simpele oplossing voor gevonden: "Ik heb besloten dat ik mij van alle media en alle artikelen afsluit. Dat snap je misschien ook wel een beetje. Het is niet helemaal mijn wereld."

Artikel gaat verder onder video

De spits van Ajax vervolgt: "Het is heel veel wat op Ajax afkomt, en soms ook op mij. Of ik daar mij echt van kan afsluiten? Ja, dat probeer ik wel. Anders wordt het gewoon erg lastig. Ik heb er voor mezelf een weg in gevonden om mij er van af te sluiten en het lekker allemaal van mijn telefoon af te gooien. Ik ben wel echt een voetballiefhebber, dus af en toe mis je daar wel de nieuwtjes. Maar ik wil het liever niet meer horen."

Weghorst vecht tegen zijn tranen

De verslaggever van de NOS geeft vervolgens aan dat hij dat knap vindt van Weghorst, aangezien er volgens hem afgelopen week wel zo'n twintig columns over hem zijn volgeschreven: "Ja, dat klopt", zegt Weghorst, waarna hij even stil valt. De spits van Ajax raakt overduidelijk emotioneel.

"Waarom dit mij ontroert? Ja, omdat je het liever niet wil. Je bent zoals je bent. Natuurlijk ben ik uitgesproken en misschien anders. Maar dat authentiek zijn is wel iets waar ik erg trots op ben", besluit hij.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Mario Engels van Heracles

Mario Engels krijgt oliedomme tweede gele kaart na schwalbe

  • Gisteren, 21:41
  • Gisteren, 21:41
Robin van Persie tijdens een persconferentie van Feyenoord

Topaffiche in De Kuip: Oud-voetballers Wouters en Scholten voorspellen spektakel tussen titanen

  • Gisteren, 21:17
  • Gisteren, 21:17
Volendam - Heracles

Onrust voor aftrap: FC Volendam-fans rennen massaal naar Heracles-vak

  • Gisteren, 20:46
  • Gisteren, 20:46
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Twente - Feyenoord

FC Twente
16:00
Feyenoord
Wordt gespeeld op 28 feb. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
9
6
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
10
18
25
2
PSV
10
16
25
3
Ajax
10
6
19
4
AZ
9
7
18
5
Groningen
10
2
18

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel