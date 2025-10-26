heeft na afloop van de wedstrijd tussen FC Twente en Ajax (2-3) de NOS geëmotioneerd te woord gestaan. Aanleiding daarvoor was een gesprek over de negatieve aandacht die er in de media om hem als persoon is. Dat doet wel wat met hem, geeft hij toe.

Na afloop van het duel, waarin Weghorst één keer trefzeker was, vertelt hij hoe hij omgaat met de negatieve aandacht voor Ajax en voor hemzelf. Eigenlijk heeft de spits daar een simpele oplossing voor gevonden: "Ik heb besloten dat ik mij van alle media en alle artikelen afsluit. Dat snap je misschien ook wel een beetje. Het is niet helemaal mijn wereld."

De spits van Ajax vervolgt: "Het is heel veel wat op Ajax afkomt, en soms ook op mij. Of ik daar mij echt van kan afsluiten? Ja, dat probeer ik wel. Anders wordt het gewoon erg lastig. Ik heb er voor mezelf een weg in gevonden om mij er van af te sluiten en het lekker allemaal van mijn telefoon af te gooien. Ik ben wel echt een voetballiefhebber, dus af en toe mis je daar wel de nieuwtjes. Maar ik wil het liever niet meer horen."

Weghorst vecht tegen zijn tranen

De verslaggever van de NOS geeft vervolgens aan dat hij dat knap vindt van Weghorst, aangezien er volgens hem afgelopen week wel zo'n twintig columns over hem zijn volgeschreven: "Ja, dat klopt", zegt Weghorst, waarna hij even stil valt. De spits van Ajax raakt overduidelijk emotioneel.

"Waarom dit mij ontroert? Ja, omdat je het liever niet wil. Je bent zoals je bent. Natuurlijk ben ik uitgesproken en misschien anders. Maar dat authentiek zijn is wel iets waar ik erg trots op ben", besluit hij.