Ajax boekt knappe overwinning op Twente en geeft Heitinga weer wat lucht

Ajax heeft zondagmiddag een knappe overwinning geboekt op FC Twente. De Amsterdammers werden in de eerste helft eigenlijk weggespeeld, maar rechtten in de tweede helft de rug en wonnen uiteindelijk met 2-3. Daardoor heeft de geplaagde trainer John Heitinga weer wat lucht. Zijn ploeg staat derde met negentien punten uit tien wedstrijden; Twente is met veertien punten terug te vinden op plek acht.
Ajax en FC Twente begonnen alle twee met dezelfde opstellingen als tijdens het vorige duel. Voor de Amsterdammers was dat echter het pijnlijk verlopen duel in Londen, waar Chelsea met 5-1 won. Daar kwamen The Blues al na achttien minuten op een 1-0 voorsprong, maar FC Twente had nog minder tijd nodig. Na vier minuten lag de bal al achter Remko Pasveer in het doel. Bart van Rooij gaf de bal voor uit een corner, waarna Ruud Nijstad de bal richting doel kopte. Uitgerekend Kristian Hlynnson verlengde de bal en rondde zo af.
Wat volgde was een helft waarin FC Twente de kansen aaneenreeg. Ajax stond defensief niet sterk en liet meermaals spelers van de thuisploeg lopen. Ricky van Wolfswinkel, Thomas van den Belt en Sondre Orjasaeter kregen allen aardige kansen. De Amsterdammers zetten daar eigenlijk amper iets tegenover. En dus was een ruststand van 2-0 of 3-0 ook niet gek geweest.
Na rust kantelde het duel volledig. Ajax kwam als herboren uit de kleedkamer en draaide het binnen enkele minuten om. Eerst kopte Wout Weghorst fraai de 1-1 binnen en zocht gelijk trainer Heitinga op als een soort steunbetuiging. Oscar Gloukh maakte vrijwel direct daarna de 1-2, met een schitterend schot in de kruising. Niet veel later rondde Godts een snelle aanval doeltreffend af, waardoor de bezoekers plots met 1-3 leidden. Ondanks de zwakke eerste helft van Ajax, stond de uitploeg 'gewoon' met twee doelpunten voor.
FC Twente gaf zich echter niet gewonnen. Met enkele wissels bracht trainer John Van de Brom nieuw elan in het elftal en na een handsbal van Lucas Rosa in minuut 64 wees scheidsrechter Serdar Gözübüyük naar de stip. Van Wolfswinkel benutte de strafschop feilloos en bracht de spanning terug: 2-3. Het stadion veerde op en Twente zette aan voor de gelijkmaker.
In de slotfase vertraagde Ajax het spel en verdedigde het met man en macht, terwijl de thuisploeg veel risico nam en veel ruimte weggaf. Veel kansen speelde Twente ook niet meer bij elkaar: Ajax sleepte zo een zwaarbevochten overwinning uit het vuur na een enerverend duel in Enschede.
Knap hoe ajax het in de tweede helft wist om te zetten. Vooral die doelpunten zo snel achter elkaar delen een enorme dreun uit, want dan heb je als tegebstander weinig herstel tijd. Ook wel een beetje eigenschuld van Twente, dat ze in de eerste helft verzuimde om meer doelpunten te maken. Hadden ze zeker de kansen voor. Met 5 doelpunten voor de neutrale toeschouwer toch wel een beetje vermakelijk.
Eerste helft geen zak te vertellen, 1-0 heb je geluk mee. 2de helft een stuk beter en draai je het gelukkig om. De penalty is erg makkelijk gegeven weer, dit zijn echt van die hockey penalty’s waarbij je als tegenstander een hand zoekt om de bal tegenaan te schieten. Nou 3 punten zijn weer eens binnen, helaas behouden we Heitinga alleen op deze manier.
@Kramer. Rosa had zijn hand langs zijn lichaam moeten houden en niet uitsteken, denk toch een terechte pingel. Het spel vooral in de 1e helft was niet best, 2e helft snel 3 mooie goals. We zijn er nog lang niet, ben ook niet overtuigd van Heitinga. Ik zie qua spel nog heel weinig vooruitgang, maar voorlopig blijft die zitten.
@ERIMIR volgens de regels terecht, dat zijn de huidige regels helaas. Maar hij verloor zijn evenwicht, corrigeert zichzelf en op dat moment lobt i de bal tegen de hand aan. Vroeger bestond er nog aangeschoten hands, dan werden dit soort makkelijke niet gegeven.
Feli Ajax. Spectaculaire wedstrijd. Genoten bij vlagen. Bij vlagen oude problemen (eerste helft), bij vlagen de klasse.
