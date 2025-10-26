Ajax boekt knappe overwinning op Twente en geeft Heitinga weer wat lucht

Ajax heeft zondagmiddag een knappe overwinning geboekt op FC Twente. De Amsterdammers werden in de eerste helft eigenlijk weggespeeld, maar rechtten in de tweede helft de rug en wonnen uiteindelijk met 2-3. Daardoor heeft de geplaagde trainer John Heitinga weer wat lucht. Zijn ploeg staat derde met negentien punten uit tien wedstrijden; Twente is met veertien punten terug te vinden op plek acht.

Ajax en FC Twente begonnen alle twee met dezelfde opstellingen als tijdens het vorige duel. Voor de Amsterdammers was dat echter het pijnlijk verlopen duel in Londen, waar Chelsea met 5-1 won. Daar kwamen The Blues al na achttien minuten op een 1-0 voorsprong, maar FC Twente had nog minder tijd nodig. Na vier minuten lag de bal al achter Remko Pasveer in het doel. Bart van Rooij gaf de bal voor uit een corner, waarna Ruud Nijstad de bal richting doel kopte. Uitgerekend Kristian Hlynnson verlengde de bal en rondde zo af.

Wat volgde was een helft waarin FC Twente de kansen aaneenreeg. Ajax stond defensief niet sterk en liet meermaals spelers van de thuisploeg lopen. Ricky van Wolfswinkel, Thomas van den Belt en Sondre Orjasaeter kregen allen aardige kansen. De Amsterdammers zetten daar eigenlijk amper iets tegenover. En dus was een ruststand van 2-0 of 3-0 ook niet gek geweest.

Na rust kantelde het duel volledig. Ajax kwam als herboren uit de kleedkamer en draaide het binnen enkele minuten om. Eerst kopte Wout Weghorst fraai de 1-1 binnen en zocht gelijk trainer Heitinga op als een soort steunbetuiging. Oscar Gloukh maakte vrijwel direct daarna de 1-2, met een schitterend schot in de kruising. Niet veel later rondde Godts een snelle aanval doeltreffend af, waardoor de bezoekers plots met 1-3 leidden. Ondanks de zwakke eerste helft van Ajax, stond de uitploeg 'gewoon' met twee doelpunten voor.

FC Twente gaf zich echter niet gewonnen. Met enkele wissels bracht trainer John Van de Brom nieuw elan in het elftal en na een handsbal van Lucas Rosa in minuut 64 wees scheidsrechter Serdar Gözübüyük naar de stip. Van Wolfswinkel benutte de strafschop feilloos en bracht de spanning terug: 2-3. Het stadion veerde op en Twente zette aan voor de gelijkmaker.

In de slotfase vertraagde Ajax het spel en verdedigde het met man en macht, terwijl de thuisploeg veel risico nam en veel ruimte weggaf. Veel kansen speelde Twente ook niet meer bij elkaar: Ajax sleepte zo een zwaarbevochten overwinning uit het vuur na een enerverend duel in Enschede.