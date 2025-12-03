Engelse sportpresentatrice (38) zakt live op tv in elkaar

De Engelse presentatrice Laura Woods (38) zakte dinsdagavond voorafgaand aan een oefenduel van de Engelse vrouwen tegen Ghana live op tv in elkaar. Adam Collard, de partner van Woods, deelde later op de avond een geruststellende update over de presentatrice.

Voorafgaand aan het oefenduel tussen Engeland en Ghana verzorgde Woods samen met Anita Asante en Ian Wright langs de rand van het veld een voorbeschouwing. Terwijl de voormalig spits van Arsenal het woord heeft, merkt hij op dat het niet goed ging met Woods. Wright handelde snel en voorkwam dat de in elkaar zakkende presentatrice niet op de grond viel.

Artikel gaat verder onder video

Nadat Woods was opgevangen door Wright, besloot de regie weg te schakelen naar een camerabeeld van het veld. Uiteindelijk werd een lang reclameblok ingezet. Toen de uitzending weer hervatte, werd de presentatie verzorgd door Katie Shanahan. Zij gaf aan dat Woods ‘ziek was geworden’. Ze benadrukte dat haar collega in goede handen was.

Op X gaf Collard, de partner van Woods, een geruststellende update over de presentatrice. “Het gaat goed met Laura en ze is in de juiste handen”, geeft hij aan. “Bedankt voor alle lieve berichten.”