ADO Den Haag heeft verdediger Philippe Lanquetin per direct op non-actief gesteld. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie heeft dit gedaan omdat de twintigjarige Fransman in eigen land is veroordeeld voor het veroorzaken van een ernstig ongeval. ADO was overigens al voornemens om het huurcontract in de winter te ontbinden.

Lanquetin veroorzaakte in oktober 2023 een kettingbotsing bij Parijs waar drie auto's bij betrokken raakten. De verdediger reed met liefst 140 kilometer per uur over de snelweg A1 en deed dat ook nog eens zonder rijbewijs en verzekering, terwijl hij onder invloed was van alcohol. Daarnaast lagen er flessen lachgas in zijn auto. Bij het ongeval raakte één persoon, een ambtenaar van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken, zwaargewond. Hij is sindsdien volledig verlamd en daardoor afhankelijk van een rolstoel.

Een rechter in Compiègne legde Lanquetin, die nog niet debuteerde in de hoofdmacht van ADO, een gevangenisstraf van drie jaar op, waarvan twee voorwaardelijk. Lanquetin mag de komende vijf jaar geen rijbewijs aanvragen en moet bovendien de slachtoffers financieel compenseren. De verdediger ontkende in de rechtbank het gebruik van cannabis, terwijl hij wel positief testte op dat middel. Verder verklaarde de Fransman zelf te hebben gereden omdat hij 'meer vertrouwen had in zijn eigen rijkunsten' dan in die van zijn bijrijder, die wél in het bezit was van een rijbewijs.

Lanquetin werd afgelopen zomer op huurbasis overgenomen van het Portugese Estoril en debuteerde nog niet voor ADO. Zover zal het ook niet komen, laten de Hagenezen weten. "ADO Den Haag heeft Philippe Lanquetin per direct op non-actief gesteld naar aanleiding van de berichtgeving over het incident in 2023 in Frankrijk", aldus de Hagenezen in een statement. "De club was hier vanzelfsprekend niet van op de hoogte. Daarnaast was de club reeds van plan de huurovereenkomst deze winter te beëindigen."