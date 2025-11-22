ADO Den Haag-aanvoerder spreekt schande van het wangedrag van een deel van de eigen supporters tijdens het duel met SC Cambuur (2-0 verlies). In de slotfase zocht een groep Haagse fans de confrontatie met het thuispubliek door vuurwerk te gooien. Vlak veroordeelt het gedrag tegenover ESPN, terwijl trainer Robin Peter juist weigert inhoudelijk te reageren.

De topper in de Keuken Kampioen Divisie ontspoorde volledig in de laatste minuten. Na treffers van Oscar Sjöstrand (76’) en Jort van der Sande (88’) leek Cambuur af te stevenen op een 2-0 overwinning, maar daarna sloeg de vlam in de pan. Vanuit het uitvak werd vuurwerk richting het familievak gegooid, waarna de situatie escaleerde en enkele ADO-supporters zelfs over de hekken klommen om de confrontatie aan te gaan.

Vlak is hard in zijn oordeel over die groep fans: “Wat denk je dan? Er zitten 750 mensen, zevenhonderd zingen de hele wedstrijd en staan achter ons. Vijftig verzieken het. Dan sta je er gewoon heel slecht op”, zegt de middenvelder.

‘Dit heb ik nog nooit eerder gezien’

Tijdens de ongeregeldheden moesten spelers van beide teams de kleedkamers opzoeken. Vlak erkent dat hij vanaf het veld al snel doorhad dat het misging. “Dingen gooien naar een kindervak, dat kan écht niet. Ik heb dit nog niet eerder meegemaakt. Het is zo’n klein groepje, het merendeel gedraagt zich gewoon, maar dit overschaduwt alles. Even serieus: bommen gooien? Die mensen kunnen geen kant op”, aldus Vlak.

Opvallende reactie van trainer Robin Peter

Waar Vlak duidelijk stelling neemt, houdt trainer Robin Peter zich volledig op de vlakte. Hij weigert commentaar te geven op het wangedrag. “Wat er naast het veld gebeurt, is niet mijn topic. Het is storend, maar wij focussen op de wedstrijd. Alle commentaar is overbodig. Wat ik vind, maakt niet uit”, zegt de trainer van koploper ADO Den Haag.