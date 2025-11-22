Live voetbal 9

Jari Vlak (ADO) vol ongeloof over uitfans: 'Dit heb ik nog nooit meegemaakt'

Cambuur ADO
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
22 november 2025, 08:53   Bijgewerkt: 10:31

ADO Den Haag-aanvoerder Jari Vlak spreekt schande van het wangedrag van een deel van de eigen supporters tijdens het duel met SC Cambuur (2-0 verlies). In de slotfase zocht een groep Haagse fans de confrontatie met het thuispubliek door vuurwerk te gooien. Vlak veroordeelt het gedrag tegenover ESPN, terwijl trainer Robin Peter juist weigert inhoudelijk te reageren.

De topper in de Keuken Kampioen Divisie ontspoorde volledig in de laatste minuten. Na treffers van Oscar Sjöstrand (76’) en Jort van der Sande (88’) leek Cambuur af te stevenen op een 2-0 overwinning, maar daarna sloeg de vlam in de pan. Vanuit het uitvak werd vuurwerk richting het familievak gegooid, waarna de situatie escaleerde en enkele ADO-supporters zelfs over de hekken klommen om de confrontatie aan te gaan.

Artikel gaat verder onder video

Vlak is hard in zijn oordeel over die groep fans: “Wat denk je dan? Er zitten 750 mensen, zevenhonderd zingen de hele wedstrijd en staan achter ons. Vijftig verzieken het. Dan sta je er gewoon heel slecht op”, zegt de middenvelder.

‘Dit heb ik nog nooit eerder gezien’

Tijdens de ongeregeldheden moesten spelers van beide teams de kleedkamers opzoeken. Vlak erkent dat hij vanaf het veld al snel doorhad dat het misging. “Dingen gooien naar een kindervak, dat kan écht niet. Ik heb dit nog niet eerder meegemaakt. Het is zo’n klein groepje, het merendeel gedraagt zich gewoon, maar dit overschaduwt alles. Even serieus: bommen gooien? Die mensen kunnen geen kant op”, aldus Vlak.

Opvallende reactie van trainer Robin Peter

Waar Vlak duidelijk stelling neemt, houdt trainer Robin Peter zich volledig op de vlakte. Hij weigert commentaar te geven op het wangedrag. “Wat er naast het veld gebeurt, is niet mijn topic. Het is storend, maar wij focussen op de wedstrijd. Alle commentaar is overbodig. Wat ik vind, maakt niet uit”, zegt de trainer van koploper ADO Den Haag.

➡️ Meer nieuws over ADO Den Haag

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Cambuur ADO

Chaos bij Cambuur - ADO Den Haag: fans met elkaar op de vuist

  • Gisteren, 22:17
  • Gisteren, 22:17
Fred Grim

Jorthy Mokio lijkt niet nodig bij Ajax 1 en doet mee bij beloften

  • Gisteren, 19:51
  • Gisteren, 19:51
Hans Kraay junior met op de achtergrond drie juichence Cambuur-spelers waaronder Oscar Sjöstrand

Kraay beveelt Cambuur-uitblinker Sjöstrand aan bij Feyenoord: 'Alles aan die jongen is mooi'

  • di 11 november, 15:40
  • 11 nov. 15:40
7 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Cambuur - ADO

SC Cambuur
2 - 0
ADO Den Haag
Deze wedstrijd is opgeschort.
Datum: Gisteren, 20:00
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Jari Vlak

Jari Vlak
ADO Den Haag
Team: ADO
Leeftijd: 27 jaar (15 aug. 1998)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
ADO
14
6
2024/2025
ADO
38
10
2023/2024
Emmen
22
7
2022/2023
Emmen
31
1

Meer info

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
1
ADO
15
30
40
2
Cambuur
17
18
37
3
Jong PSV
16
6
28
4
Roda
15
5
26
5
Den Bosch
16
1
26

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel