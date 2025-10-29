Burgemeester Den Bosch reageert op leegvegen uitvak met ADO-fans: ‘Hekwerk volledig ontwricht’

Op eis van de burgemeester van Den Bosch, Jack Mikkers, moesten de fans van ADO Den Haag dinsdagavond het uitvak ontruimen na de ongeregeldheden tijdens de wedstrijd tegen FC Den Bosch. De Haagse supporters hadden namelijk een hekwerk volledig ontwricht, waardoor doorspelen geen veilige optie meer was.

De bekerwedstrijd tussen FC Den Bosch en ADO Den Haag werd dinsdagavond ontsierd door ongeregeldheden. Het duel mocht uiteindelijk pas worden hervat toen het vak met ADO-supporters leeg was. Deze eis van burgemeester Mikkers riep vragen op, omdat enkele FC Den Bosch-fans het veld betraden om de confrontatie te zoeken, nadat ADO-fans vuurwerk hadden gegooid.

Volgens de gemeente had het te maken met de veiligheid dat de Haagse fans het stadion moesten verlaten en niet de thuissupporters. “Vanuit veiligheidsperspectief was het laten vertrekken van thuissupporters geen gepaste maatregel”, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

“Het laat zich raden wat voor onrust dat vermoedelijk teweeg had gebracht buiten en rondom het stadion. De meest geschikte manier om de rust direct te herstellen, was om ADO-supporters onder begeleiding en conform de verplichte bus-combinatie-regeling terug naar Den Haag te sturen”, voegt de gemeente, die spreekt van provocaties over en weer, eraan toe.

Harde maatregelen

Volgens de KNVB moeten de betrokkenen vrezen voor lange stadionverboden, boetes en strafrechtelijke vervolging. FC Den Bosch en ADO Den Haag stellen ‘harde maatregelen’ te nemen tegen de fans die zich hebben misdragen.

Binnen de lijnen maakten de Keuken Kampioen Divisie-ploegen er een spektakel van. FC Den Bosch vocht zich terug na een snelle 0-2 achterstand, maar kreeg in de tweede helft alweer snel de 2-3 om de oren. Vervolgens werd de stand voor het einde van het duel rechtgetrokken, waarna een verlenging en strafschoppen uiteindelijk voor de beslissing zorgden. De Bosschenaren namen de penalty’s beter en bekerden daardoor door naar de volgende ronde in de Eurojackpot KNVB Beker.