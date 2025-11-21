Live voetbal 9

Chaos bij Cambuur - ADO Den Haag: fans met elkaar op de vuist

Cambuur ADO
Foto: © Imago
21 november 2025, 22:17   Bijgewerkt: 22:23

Grote onrust bij het Keuken Kampioen Divisie-duel tussen SC Cambuur en ADO Den Haag. Supporters van ADO gooiden in de slotfase vuurwerk op het veld, waarna scheidsrechter Serdar Gözübüyük de de wedstrijd stillegde. Vervolgens gingen fans van Cambuur en ADO met elkaar op de vuist.

ADO leek vrijdagavond een grote stap te kunnen zetten richting het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie. De club uit de Hofstad was voorafgaand aan het duel koploper, met zes punten meer en twee wedstrijden minder gespeeld dan achtervolger Cambuur.

ADO had met een overwinning dus een gat van negen punten kunnen slaan met de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie, maar dat liep anders. Door doelpunten van Oscar Sjöstrand in minuut 76 en Jort van der Sande in minuut 88 stevende Cambuur af op een 2-0 overwinning.

Daarna ging het mis. Supporters van ADO gooiden vanuit het uitvak vuurwerk in het familievak van Cambuur. Gözübüyük legde de wedstrijd stil. Daarna was op beelden van ESPN te zien hoe fans van beide teams elkaar over en weer bekogelden met voorwerpen. Sommige fans van ADO klommen zelfs uitvak uit om op de vuist te gaan met fans van Cambuur.

