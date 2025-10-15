Sarina Wiegman is geschrokken van haar eigen reactie op het optreden van Burna Boy tijdens de huldiging van de Engelse vrouwen afgelopen zomer, zo laat ze weten op een persconferentie. De bondscoach van de Europees kampioen zag haar favoriete artiest het podium op komen en begon spontaan met hem te dansen.

Wiegman schreef afgelopen zomer geschiedenis door met de Engelse vrouwenploeg in de EK-finale af te rekenen met Spanje, dat na strafschoppen werd verslagen. Het betekende de derde opeenvolgende Europese titel voor de Nederlandse coach, die in 2017 met Nederland en in 2022 met Engeland ook al beslag legde op de beker. Tussendoor bereikte Wiegman met beide landen bovendien de finale van het Wereldkampioenschap, waarin de Verenigde Staten en Spanje te sterk bleken

Artikel gaat verder onder video

Het behalen van de Europese titel werd in Engeland flink gevierd. Twee dagen na de finale werd het team voor zo’n 65 duizend fans gehuldigd. Op het podium werd Wiegman compleet verrast toen Burna Boy werd aangekondigd. Na een omhelzing zette de zanger zijn hit For My Hand in, terwijl de bondscoach begon te dansen.

Op haar persconferentie van dinsdag blikte Wiegman voor het eerst terug op het moment. “Ik vond het echt geweldig, maar achteraf dacht ik: oh nee, wat heb ik gedaan?”, geeft ze aan. “Het kwam totaal onverwacht. Ik had geen tijd om na te denken. Ik begon gewoon te zingen en te dansen, wat jullie niet vaak zien. Ik was even uit mijn rol als coach. Ik heb er echt van genoten.”

➡️ We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!