'Infantino is een ongelooflijke egoïst, die zit er alleen voor zichzelf'

Tussen de wereldleiders bij de vredesbesprekingen in Egypte tussen Israël en Hamas verscheen maandag wel een heel opvallend persoon in beeld: FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De NOS verklaart de aanwezigheid van de Zwitser, die onderuit de zak krijgt van de Nederlandse oud-voorzitter van FIFPro, Theo van Seggelen: "Het is een ongelofelijke egoïst. Hij zit er alleen voor zichzelf."

Vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas en de humanitaire situatie in Gaza gingen de afgelopen maanden steeds meer stemmen op om Israël te weren van het WK van 2026. Infantino liet begin deze maand echter weten dat de FIFA 'geopolitieke problemen niet kan oplossen'. Waarom dook hij nu ineens dan toch op bij de vredestop in Sharm-El-Sheikh? Omdat de FIFA wil helpen om de voetbalfaciliteiten in de Palestijnse gebieden weer op te bouwen, zo verklaarde Infantino zelf. "Voetbal brengt hoop voor kinderen", aldus de voorzitter van de wereldvoetbalbond.

"Bij Infantino zie je echt de brutaliteit, de onbeschaamdheid waarmee hij gewoon die plek opeist", zegt sportfilosoof Sandra Meeuwsen tegen de NOS. "Wat ons dat laat zien? Vooral de schaamteloosheid van de sportbestuurder", aldus de schrijver van het boek Sport = Politiek. Meeuwsen maakt gehakt van de motieven van de FIFA-voorzitter om bij de top aanwezig te zijn: "Dan zegt Infantino dat hij het voetbal gaat verbeteren daar, maar ik kan je zeggen dat hij daar nog nooit naar om heeft gekeken. Dat is maar een smoes om daar te zijn."

'Trump en Infantino licht narcistische persoonlijkheden'

Op Instagram liet Infantino weten door de Amerikaanse president Donald Trump te zijn uitgenodigd om op de top te verschijnen. De twee hebben een hechte band ontwikkeld sinds de Verenigde Staten (mede-)organisator van het WK van 2026 werden. Meeuwsen: "Het zijn mensen met licht narcistische persoonlijkheden. Ze herkennen dat in elkaar en steunen elkaar - tot op zekere hoogte weliswaar. Ze moeten er allebei wel beter van worden. Vandaar het opportunisme. Zeker met het oog op het WK komend jaar. Daar moet alles voor wijken."

'Infantino is een ongelooflijke egoïst, die zit er alleen voor zichzelf'

Ook Van Seggelen, die jarenlang de wereldwijde spelersvakbond FIFPro leidde, heeft geen goed woord over voor Infantino: "Het is een ongelofelijke egoïst. Hij zit er alleen voor zichzelf." Volgens Van Seggelen heeft Infantino zich 'op een sluwe en verkeerde manier' opgewerkt van UEFA-jurist tot zijn huidige functie. "Door de boel te belazeren. Hoe Qatar het WK bijvoorbeeld heeft gekregen... het stinkt aan alle kanten. Echt, hoe is het mogelijk dat deze man de voorzitter is van de FIFA? Ik vind het een schande voor het voetbal", aldus de Nederlandse bestuurder. Het besluit om het WK van 2022 in Qatar te houden werd overigens al genomen in 2010, onder voorzitterschap van Infantino's voorganger Sepp Blatter. Die noemde dat achteraf 'een foute keuze'.