Infantino onthult: FIFA overweegt WK in maart of oktober vanwege klimaat

De FIFA overweegt om het WK voetbal in de toekomst niet meer in de zomermaanden, maar in bijvoorbeeld maart of oktober te laten spelen. Dat zegt voorzitter Gianni Infantino tijdens de een vergadering van Europese voetbalclubs in de Italiaanse hoofdstad Rome.

Hoewel het vierjaarlijkse WK al sinds jaar en dag in juni en juli wordt gehouden, werd daar in 2022 al van afgeweken. In het land dat het toernooi toen mocht organiseren, Qatar, is het in die maanden simpelweg té heet om te voetballen, waardoor het WK plots middenin het seizoen (november en december) gespeeld werd.

"We hebben de zomer en de winter, als je overal op de wereld tegelijkertijd wil kunnen spelen dan kan dat in maart of in oktober", wordt Infantino geciteerd door de BBC. "In december kun je niet in het ene deel van de wereld spelen, in juli niet in een ander deel. We zullen al deze elementen in overweging moeten nemen en kijken hoe we het voor iedereen beter kunnen maken. Misschien zijn er manieren waarop we de speelkalender kunnen optimaliseren. Daar wordt over gepraat. We zullen een open mind moeten hebben", aldus Infantino.

Daarnaast sprak Infantino zich in Rome ook uit over de aankomende duels van Israël, dat deze interlandperiode in de WK-kwalificatie op Noorwegen en Italië stuit. De FIFA-voorzitter roept demonstranten op om zich rustig te houden rond de duels, zeker nu Israël en Hamas een eerste akkoord hebben bereikt over het beëindigen van de oorlog die nu al twee jaar aan de gang is. De NOS citeert Infantino: "Iedereen zou nu blij moeten zijn met het vredesplan en iedereen zou het proces moeten steunen. Natuurlijk gaat dit verder dan voetbal, maar het gaat voetbal ook aan."