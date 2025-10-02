'Wereldkampioen Cannavaro bereikt akkoord en gaat als bondscoach naar WK 2026'

Fabio Cannavaro gaat volgend jaar zijn debuut maken als bondscoach op een WK-eindronde. De Wereldkampioen én Ballon d'Or-winnaar van 2006 heeft volgens Fabrizio Romano een akkoord bereikt met Oezbekistan, dat al zeker is van een ticket voor het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Oezbekistan wist zich onder Timur Kapadze te kwalificeren voor het WK via de Aziatische voorrondes, maar gaat dus met een grote naam aan het roer afreizen naar het toernooi. "Cannavaro heeft een mondeling akkoord bereikt om bondscoach te worden op het WK", schrijft Romano namelijk op X. Volgens de transferjournalist zal de Italiaanse oud-verdediger binnen 24 tot 48 zijn handtekening zetten onder een contract.

Cannavaro speelde in zijn spelersloopbaan voor grote clubs als Napoli, Internazionale, Juventus en Real Madrid. Nadat hij zijn carrière in 2012 afsloot in India begon hij aan zijn trainersloopban. De oud-verdediger werkte voor verschillende clubs in China en was ook kortstondig bondscoach van dat land. In zijn vaderland had hij Benevento en Udinese onder zijn hoede, maar bij beide clubs hield hij het nog geen halfjaar vol. Zijn voorlopig laatste klus als clubtrainer eindigde eveneens in een ontslag. Het Kroatische Dinamo Zagreb zette Cannavaro in april van dit jaar, na slechts veertien wedstrijden, op straat.