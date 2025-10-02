VS weigert bondscoach WK-deelnemer toegang tijdens loting

De regering van de Verenigde Staten heeft de komst van de Iraanse bondscoach Amir Ghalenoei, bondsvoorzitter Mehdi Taj en zeven andere medewerkers naar de loting voor het WK geweigerd, zo meldt de bond aan de Iraanse krant Shargh. Op 5 december wordt bepaald welke landen elkaar zullen treffen op het toernooi, maar de delegatie uit Iran is niet welkom in Washington.

Komende zomer staat het WK op het programma in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Verschillende landen wisten zich al te plaatsen voor de eindronde, waaronder Iran. De verhoudingen tussen het Aziatische land en de VS zijn echter gespannen. President Donald Trump heeft een inreisverbod ingesteld voor verschillende landen, waaronder Iran.

Artikel gaat verder onder video

De loting voor het WK staat op 5 december op het programma in Washington, maar de kans is groot dat de Iraanse delegatie bestaande uit de bondscoach, de bondsvoorzitter en zeven andere medewerkers hierbij niet aanwezig zal zijn. Trump heeft de komst van het negental naar de Amerikaanse hoofdstad namelijk verboden. De Iraanse voetbalbond (FFI) hoopt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino het besluit binnen twee weken ongedaan kan maken.

Het inreisverbod dat onder meer voor Iran geldt, kent gedurende het WK van 2026 en de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles wel uitzonderingen. Tijdens de toernooien mogen atleten, coaches, ondersteunend personeel en directe familieleden wel naar de VS komen. Daardoor lijkt de staf van Iran geen problemen te gaan ondervinden tijdens het WK, maar dit geldt niet voor andere medewerkers van de bond, journalisten en fans. De FFI hoopt daarom dat Iran zijn wedstrijden in Canada of Mexico mag spelen.