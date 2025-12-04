Een delegatie uit Iran zal vrijdag toch aanwezig zijn in Washington D.C. bij de loting van het WK van 2026. Bondscoach Amir Ghalenoei heeft volgens de Iraanse sportminister Ahmad Donjamaili toch een visum gekregen om af te reizen naar de Amerikaanse hoofdstad.

Vrijdag staat de loting voor het WK van komende zomer in Canada, Mexico en de Verenigde Staten op het programma. Afgelopen week meldde de Iraanse voetbalbond dat er geen delegatie bij de plechtigheid aanwezig zou zijn. Iraanse media stelden dat bondscoach Galenoei, bondsvoorzitter Mehdi Taj en meerdere stafleden geen visum kregen.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels is duidelijk dat in ieder geval Galenoei toch toestemming heeft gekregen van de Amerikaanse overheid om af te reizen naar Washington voor de loting. De bondscoach is volgens de Donjamali dan ook aanwezig tijdens het evenement. Het is nog niet duidelijk of ook Taj ook aanwezig zal zijn.

Iran geldt als een van de landen waarvoor de Amerikaanse president Donald Trump een inreisverbod heeft ingesteld. Gedurende het WK en de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles geldt er echter een uitzondering voor atleten, coaches en directe familieleden. Daardoor verwacht de Iraanse bond geen problemen rondom het toernooi van komende zomer. Voor bondsfunctionarissen, journalisten en supporters geldt de uitzondering echter niet. De bond hoopt daarom dat Iran zijn groepsduels allemaal in Canada of Mexico mag spelen, om op die manier visaconflicten te vermijden.