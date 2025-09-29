Live voetbal 1

Ziyech, Pogba en vele anderen nemen zeer duidelijk standpunt in over Israël

Ziyech, Pogba en vele anderen nemen zeer duidelijk standpunt in over Israël
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Mingus Niesten
29 september 2025, 17:23

Hakim Ziyech, Paul Pogba en 46 anderen hebben volgens meerdere buitenlandse media een petitie ondertekend om Israël uit te sluiten van Europese competities. Onder andere de BBC komt met dat nieuws.

Het collectief heeft besloten om actie te nemen en Israël te willen straffen voor acties die gerelateerd zijn aan het bloedige Gaza-Israël conflict. De sporters sluiten zich daarmee aan bij onder andere de Turkse en Spaanse voetbalbonden, die ook graag uitsluitsel van Israël zouden willen zien. De Europees kampioen van vorig jaar zou het WK van 2026 zelfs kunnen boycotten, als het land uit het Midden-Oosten uiteindelijk deelneemt. Ook Vandaag Inside-analist Johan Derksen vindt het een goed idee om het veelbesproken land tijdelijk te 'verbannen' uit het voetbal.

Artikel gaat verder onder video

Ziyech en Pogba worden in hun initiatief ondersteund door onder andere Anwar El Ghazi (momenteel Al Sailiya, eerder o.a. PSV en Ajax), Cheick Doucouré (Crystal Palace), Sam Morsy (Ipswich) en Moeen Ali, een voormalige Engelse cricket-speler. Welke andere individuen aan het protest zijn verbonden, is op het moment van schrijven onduidelijk.

Het collectief hoopt dat de UEFA dezelfde maatregelen treft zoals die ten opzichte van Rusland getroffen werden. Sinds het begin van het conflict met Oekraïne worden clubs uit dat land én het nationale voetbalelftal geweerd uit Europese competities. "We dringen er bij alle internationale sportbonden op aan om verantwoordelijkheid te nemen en de deelname van de bezettende macht op te schorten totdat het internationaal recht wordt gerespecteerd", valt er onder andere te lezen.

Volgens meerdere bronnen gaat de UEFA deze week een beslissing maken over de huidige status van Israël in het Europese voetbal en op basis van de geruchten is er een grote kans op uitsluitsel. Dat zou betekenen dat het land in conflict geen kans meer maakt op WK-kwalificatie en dat Maccabi Tel Aviv zijn plek in de Europa League kwijt raakt.

➡️ Meer Israël-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Hakim Ziyech met PSV-logo en Philips Stadion

Hakim Ziyech naar PSV? Peter Bosz geeft duidelijkheid op persconferentie

  • vr 26 september, 14:25
  • 26 sep. 14:25
Johan Derksen

Johan Derksen sneert na Feyenoord-debacle: 'Zoveelste keer dat hij iets doms doet!'

  • vr 26 september, 07:25
  • 26 sep. 07:25
UTrecht Lyon

Utrecht strijdend ten onder in intens duel met Olympique Lyon

  • do 25 september, 22:55
  • 25 sep. 22:55
6 0 reacties
Reageren
0 reacties

Het is niet mogelijk om te reageren op dit artikel.

Reacties

Het is niet mogelijk om te reageren op dit artikel.

FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Hakim Ziyech

Hakim Ziyech
Leeftijd: 32 jaar (19 mrt. 1993)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Galatasaray
5
0
2023/2024
Galatasaray
18
6
2023/2024
Chelsea
0
0
2022/2023
Chelsea
18
0

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Panathinaikos
1
3
3
2
Dinamo Zagreb
1
2
3
3
Midtjylland
1
2
3
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Ludogorets
1
1
3
5
Roma
1
1
3
6
Freiburg
1
1
3
7
Lille
1
1
3
8
Stuttgart
1
1
3
9
FCSB
1
1
3
10
Genk
1
1
3
11
Lyon
1
1
3
12
Porto
1
1
3
13
Aston Villa
1
1
3
14
Braga
1
1
3
15
Nottm Forest
1
0
1
16
Betis
1
0
1
17
Celtic
1
0
1
18
Plzeň
1
0
1
19
Ferencváros
1
0
1
20
Crvena zvezda
1
0
1
21
Maccabi TA
1
0
1
22
PAOK
1
0
1
23
Basel
1
-1
0
24
Brann
1
-1
0
25
Celta
1
-1
0
26
Malmö
1
-1
0
27
Nice
1
-1
0
28
Bologna
1
-1
0
29
Feyenoord
1
-1
0
30
Go Ahead
1
-1
0
31
Rangers
1
-1
0
32
Salzburg
1
-1
0
33
Utrecht
1
-1
0
34
Fenerbahçe
1
-2
0
35
Sturm
1
-2
0
36
Young Boys
1
-3
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel