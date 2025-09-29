Ziyech, Pogba en vele anderen nemen zeer duidelijk standpunt in over Israël

, en 46 anderen hebben volgens meerdere buitenlandse media een petitie ondertekend om Israël uit te sluiten van Europese competities. Onder andere de BBC komt met dat nieuws.

Het collectief heeft besloten om actie te nemen en Israël te willen straffen voor acties die gerelateerd zijn aan het bloedige Gaza-Israël conflict. De sporters sluiten zich daarmee aan bij onder andere de Turkse en Spaanse voetbalbonden, die ook graag uitsluitsel van Israël zouden willen zien. De Europees kampioen van vorig jaar zou het WK van 2026 zelfs kunnen boycotten, als het land uit het Midden-Oosten uiteindelijk deelneemt. Ook Vandaag Inside-analist Johan Derksen vindt het een goed idee om het veelbesproken land tijdelijk te 'verbannen' uit het voetbal.

Artikel gaat verder onder video

Ziyech en Pogba worden in hun initiatief ondersteund door onder andere Anwar El Ghazi (momenteel Al Sailiya, eerder o.a. PSV en Ajax), Cheick Doucouré (Crystal Palace), Sam Morsy (Ipswich) en Moeen Ali, een voormalige Engelse cricket-speler. Welke andere individuen aan het protest zijn verbonden, is op het moment van schrijven onduidelijk.

Het collectief hoopt dat de UEFA dezelfde maatregelen treft zoals die ten opzichte van Rusland getroffen werden. Sinds het begin van het conflict met Oekraïne worden clubs uit dat land én het nationale voetbalelftal geweerd uit Europese competities. "We dringen er bij alle internationale sportbonden op aan om verantwoordelijkheid te nemen en de deelname van de bezettende macht op te schorten totdat het internationaal recht wordt gerespecteerd", valt er onder andere te lezen.

Volgens meerdere bronnen gaat de UEFA deze week een beslissing maken over de huidige status van Israël in het Europese voetbal en op basis van de geruchten is er een grote kans op uitsluitsel. Dat zou betekenen dat het land in conflict geen kans meer maakt op WK-kwalificatie en dat Maccabi Tel Aviv zijn plek in de Europa League kwijt raakt.