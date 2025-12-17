De juridische strijd tussen FSV Mainz 05 en krijgt een nieuw hoofdstuk. De Bundesliga-club heeft namelijk besloten in beroep te gaan tegen de uitspraak van de Regionale Arbeidsrechtbank, door naar de Federale Arbeidsrechtbank te stappen.

Het conflict tussen de club en de aanvaller begon ruim twee jaar geleden, nadat hij op sociale media de leus 'From the river to the sea, Palestine will be free' deelde na de oorlog die volgde op de Hamas-aanval van oktober 2023. Dit leidde tot zijn ontslag, een beslissing die hij aanvocht en uiteindelijk won. De rechtbank oordeelde dat Mainz 05 1,5 miljoen euro aan achterstallig loon moest betalen voor de periode van november 2023 tot juni 2024.

Strijd om tweede contractjaar

Er loopt echter nog een tweede rechtszaak over het tweede contractjaar van de vleugelspeler bij Mainz, waarbij het gaat om een bedrag van 1,2 miljoen euro. De Regionale Arbeidsrechtbank oordeelde dat het ontslag van El Ghazi ongeldig was, waardoor de aanvaller ook hier aanspraak op maakt. Mainz wilde in beroep gaan, maar dat werd niet toegestaan. Daarom stappen Die 05er nu naar de Federale Arbeidsrechtbank.

Reactie advocaat El Ghazi

Alexander Bergweiler, advocaat van de voormalig aanvaller van Ajax en PSV, reageert bij Kicker op de stap van Mainz 05 naar de Federale Arbeidsrechtbank. "Wij erkennen deze stap en zullen de verdere procedure dienovereenkomstig volgen. Totdat de Federale Arbeidsrechtbank een uitspraak heeft gedaan, blijft de beslissing van de Regionale Arbeidsrechtbank bindend", zo laat hij weten.