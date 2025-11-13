drijft op X de spot met zijn vroegere werkgever 1. FSV Mainz 05. De aanvaller werd eerder deze week ook in hoger beroep in het gelijk gesteld door de Duitse rechter, die zich boog over de vraag of de club El Ghazi al dan niet terecht ontsloeg na het plaatsen van pro-Palestijnse teksten op sociale media.

Na de aanval van Hamas in Israël in oktober 2023 en de daaropvolgende oorlog deelde El Ghazi de leus ‘From the river to the sea, Palestine will be free’ op social media. Daar wilde Mainz niets mee te maken hebben, dus besloot het de voormalig speler van Ajax en PSV op staande voet te ontslaan. De aanvaller spande een rechtszaak aan en in de zomer van 2024 werd hij in het gelijk gesteld door de Duitse arbeidsrechter. Mainz ging tegen die uitspraak in beroep, maar werd gisteren (woensdag) opnieuw in het ongelijk gesteld. De club moet El Ghazi daarom alsnog een bedrag van 1,7 miljoen euro aan achterstallig salaris overmaken.

"Een nieuwe dag, een nieuwe hoorzitting, weer een hoger beroep maar nog steeds dezelfde uitkomst; een nederlaag voor Mainz", schrijft El Ghazi donderdag op X. "Regelmatig verliezen op het veld is overduidelijk niet genoeg voor het bestuur, dus de club blijft maar terugkomen om ook in de Duitse rechtbanken te verliezen!", aldus de aanvaller, die tegenwoordig onder contract staat bij het Qatarese Al-Sailiya SC. El Ghazi is het Duitse rechtssysteem erkentelijk voor de uitspraak, zo schrijft hij in zijn tweet: "Ik ben dankbaar voor de Duitse gerechtshoven die gerechtigheid dienen en door de ongefundeerde en onzinnige claims van de club heen kijken."

Vervolgens richt El Ghazi zijn pijlen opnieuw op Mainz: "Laat duidelijk zijn dat de verklaring van de serial losers FSV Mainz 05 na hun laatste nederlaag is net zo bedrieglijk als hun hele behandeling van mij", schrijft de voetballer. "Ik heb nooit, en zal ook nooit overeenstemming hebben, met welke persoon of organisatie dan ook die degenen die opkomen voor rechtvaardigheid en menselijkheid het zwijgen willen opleggen. Mijn waarden zullen nooit overeenkomen met die van een organisatie wiens waarden en overtuigingen erop zijn gericht om blindelings degenen te steunen die beschuldigd worden van flagrante schending van het internationaal recht en het plegen van genocide. Niemand staat boven de wet."

"Laat deze nieuwe overwinning een luide en duidelijke boodschap overbrengen aan de oorlogszuchtigen, hun handlangers en de bedrieglijke bestuursleden van FSV Mainz 05; u kunt en zult de stem van de Palestijnen en hun voorstanders niet het zwijgen opleggen. Leve Palestina!", besluit El Ghazi zijn boodschap.