El Ghazi in het gelijk gesteld door Duitse rechtbank: 'Mainz ontsloeg hem ten onrechte'

heeft op vrijdagmiddag zijn gelijk gekregen bij de Duitse rechtbank. De buitenspeler was eerder nog bij FSV Mainz 05 ontslagen, vanwege een politieke Instagram-post. Het contract van El Ghazi liep tot medio 2025, maar deze kon in november 2023 in de papierversnipperaar. Althans, zo vond de Duitse club.

In november postte El Ghazi de leus: ‘From river to the sea, Palestine will be free’. Mainz wilde hier niets mee te maken hebben en ontsloeg de oud-Ajacied op staande voet. De Duitse rechtbank stelde de voetballer op vrijdagmiddag in het gelijk, waardoor El Ghazi waarschijnlijk binnenkort flink wat geld op de rekening kan verwachten van zijn oud-werkgever. Dit zou neerkomen op zo’n 1,7 miljoen euro.

