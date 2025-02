El Ghazi doorbreekt stilzwijgen over Ajax-vertrek: 'Tijd dat mensen het échte verhaal horen'

doet in gesprek met The Athletic een boekje open over zijn botsing met trainer Peter Bosz, die acht jaar geleden leidde tot zijn vertrek bij Ajax. De twee kwamen elkaar anderhalf jaar geleden opnieuw tegen bij PSV, maar de aanvaller had al snel in de gaten dat er van een succesvolle samenwerking nog altijd geen sprake kon zijn.

El Ghazi brak onder Frank de Boer door in het eerste elftal van Ajax, maar kreeg in de zomer van 2016 te maken met diens opvolger Bosz. Een half jaar later verliet de aanvaller Amsterdam om zijn loopbaan te vervolgen bij LOSC Lille. Dat hij en Bosz elkaar niet lagen was al langer duidelijk, maar wat er precies had afgespeeld niet. Tot nu: "Het is tijd dat mensen het verhaal horen", zegt El Ghazi tegen het Engelse medium. "Vlak voor een uitwedstrijd voelde ik me heel erg ziek, maar er moest getraind worden. Ik zei dat tegen Bosz, maar hij zei dat ik gewoon door moest gaan. Ik trainde wel, maar dat kon niet fatsoenlijk, ik zei tegen hem dat ik ziek was."

Een dag later kwam het tot een uitbarsting met verstrekkende gevolgen, vertelt El Ghazi: "De volgende dag, één dag voor de wedstrijd, kwamen we het veld op voor een partijtje elf tegen elf. Hij deelde de hesjes uit aan de basisploeg en toen andere voor de reserves, maar ik kreeg geen van beide. De reden dat ik boos werd was dat er jeugdspelers meetrainden omdat we anders spelers tekort kwamen, en zij kregen eerder een hesje dan ik. Toen ik vroeg waar mijn hesje was, zei hij: 'Ga maar naar het andere veld, je gaat met iemand anders schieten'. Ik schreeuwde terug: 'Waar gaat dit over? Hoe kun je me zo disrespecteren?'. Dat leidde tot een discussie. Hij stuurde me naar binnen en dat is hoe de verstandhouding stukliep. Hij schorste me, maar ik kwam door blessures nog wel terug in het elftal. Maar in januari zei hij tegen mij: 'Luister, het gaat niet werken met jou, dus het is beter als je vertrekt. Ik denk dat we een zware woordenwisseling hebben gehad, daar ga ik niet over liegen."

El Ghazi wist na één gesprek met Bosz bij PSV hoe laat het was

Via Lille, Aston Villa en Everton belandde El Ghazi in de zomer van 2022 bij PSV, waar hij een prima debuutseizoen beleefde onder Ruud van Nistelrooij. Die gooide vlak voor het einde van het seizoen de handdoek echter in de ring, waarna de Eindhovenaren uitgerekend bij Bosz uitkwamen. El Ghazi zegt dat hij door hun historie nerveus was om Bosz weer onder ogen te komen. De twee voerden een gesprek en El Ghazi zegt dat hij graag had willen blijven, maar: "Ik wist hoe laat het was." De aanvaller vertrok vervolgens naar FSV Mainz 05, maar de Duitse club zette El Ghazi op straat naar aanleiding van een aantal Instagram-posts over de oorlog tussen Israël en Hamas. Afgelopen zomer vond hij in Cardiff City een nieuwe werkgever.

