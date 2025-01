PSV'er legt lat torenhoog: 'Ons doel is om de Champions League te winnen'

steekt zijn torenhoge ambities met PSV niet onder stoelen of banken. In gesprek met Voetbal International herhaalt de Amerikaanse spits de opzienbarende doelstelling die zijn trainer Peter Bosz in september ook al uitsprak: "Ons doel is om de Champions League te winnen."

PSV moet na de winterstop nog alle zeilen bijzetten om zich te plaatsen voor de tussenronde van de Champions League. Na zes van de acht speelronden bivakkeert de kampioen van Nederland met acht punten op de 23e plaats op de ranglijst. Aan het eind van de rit plaatsen de nummers één tot en met acht zich rechtstreeks voor de achtste finales van het miljardenbal en gaan de nummers negen tot en met 24 in een tussenronde uitmaken wie zich daar bij mag voegen. Op dinsdag 21 januari spelen de Eindhovenaren een uitduel bij Rode Ster Belgrado, om de competitiefase op woensdag 29 januari af te sluiten met een thuisduel tegen het Liverpool van Arne Slot.

Vorig seizoen, toen de Champions League nog volgens de 'oude' opzet werd gespeeld, overleefde PSV een poule met Arsenal, RC Lens en Sevilla. De latere finalist Borussia Dortmund bleek in de achtste finales het eindstation: na een 1-1 gelijkspel in Eindhoven werd het bij de return in Duitsland 2-0. Die wedstrijden tegen Dortmund waren een teleurstelling, omdat we hadden kunnen winnen. Zeker thuis had dit eigenlijk gemoeten. Het heeft ons wel sterker gemaakt. We weten nu dat we het kunnen opnemen tegen de beste teams ter wereld. Dat geeft ons veel vertrouwen", blikt Pepi terug op de uitschakeling.

Pepi's ambities voor dit seizoen zijn dan ook duidelijk: "Het leeft in de groep om nu verder te komen. Ons doel is om de Champions League te winnen", zegt de 22-jarige spits. "Dat zal misschien wel gek klinken en mensen zullen denken: PSV is toch geen Europese topclub. Maar PSV is wel een hele grote club en wij hebben hele goede spelers. Ik vind dat wij de lat hoog moeten leggen voor onszelf. Je doet ergens aan mee om te winnen, aan het eind zien we wel of het is gelukt." Wat dat betreft is de tegenstander van vorig jaar een goed voorbeeld, zo denkt de Amerikaan: "Dortmund haalde de finale toch ook", aldus Pepi.

