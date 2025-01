Noa Lang kan het niet laten en deelt opnieuw plaagstootje uit aan rivaal

slaagde er zaterdagavond met PSV niet in om te winnen van AZ (2-2), maar zag zijn vorige werkgever Club Brugge een dag later op harde wijze afrekenen met rivaal Anderlecht. De huidige nummer twee van België, waar Lang tussen 2020 en 2023 actief was, boekte zondag een 0-3 zege in Brussel. Lang, die als speler van Club Brugge regelmatig plaagstootjes uitdeelde aan Anderlecht, kwam na afloop met een veelzeggende reactie op Instagram.

Lang maakte in de zomer van 2020 de overstap van Ajax naar Club Brugge. De aanvaller had weinig tijd nodig om zichzelf populair te maken bij zijn nieuwe achterban. Sterker nog: dat lukte hem zelfs al vóór zijn eerste opwachting in het shirt van zijn nieuwe werkgever. Ajax en Club Brugge maakten op 5 oktober 2020 melding van een akkoord over de overgang van Lang. Een dag eerder speelde Club Brugge op eigen veld tegen Anderlecht. Blauw-Zwart rekende dankzij treffers van Krépin Diatta, Hans Vanaken en Ruud Vormer overtuigend af met de rivaal: 3-0.

LEES OOK: Noa Lang plaatst Instagram-foto met omstreden oud-ploeggenoot

Artikel gaat verder onder video

Lang kreeg tijdens zijn medische keuring bij Club Brugge beelden te zien van de Belgische Klassieker tussen Club Brugge en Anderlecht. “Hoe noemen jullie een 3-0 overwinning hier in België? Noemen jullie dat ook een Jantje? Nee? In Nederland noemen we dat zo. Als je 3-0 achter staat… Dan moet je gewoon weggaan”, zo lachte Lang in gesprek met het clubkanaal. Lang speelde met Club Brugge acht keer tegen Anderlecht. Opvallend: met de Nederlander in de ploeg wist Club Brugge geen enkele keer te winnen van de rivaal. Zeven keer eindigde het onbeslist, eenmaal wist Anderlecht te winnen. Op 16 oktober 2022 won Club Brugge wél, maar toen ontbrak Lang in de wedstrijdselectie.

Club Brugge sloopt Anderlecht

Zondag was er echter geen beginnen aan voor Anderlecht. Ferran Jutglà opende al na tien minuten de score namens Club Brugge. De Spanjaard verdubbelde vlak voor de rust de voorsprong en in de slotfase bepaalde Gustaf Nilsson de eindstand op 0-3. Een ‘Jantje’ dus. Lang heeft de prestatie van zijn oude werkgever natuurlijk niet over het hoofd gezien. Hij reageerde zondagavond onder de uitslagpost van Club Brugge op Instagram met, inderdaad, ‘Jantje’. Die reactie heeft inmiddels meer dan 3.000 likes gekregen. Hij is dus nog altijd zeer populair in Brugge. Zijn uitspraak is ook zeker nog niet vergeten door de supporters van Club Brugge, zo blijkt uit een aantal berichten op X.

Hieronder de Instagrampost waaronder Lang van zich heeft laten horen.

Lang plaagt Feyenoord

De linksbuiten van PSV meldt zich wel vaker op Instagram om een plaagstootje uit te delen aan een rivaal van zijn (oude) club. Zo ging hij onlangs na de 3-0 overwinning van PSV op Feyenoord helemaal los. In zijn Stories plaatste de Oranje-international een foto van hemzelf met de cornervlag. De begeleidende muziek? I Will Survive van de Hermes House Band. Inderdaad: de vaste goal tune die in De Kuip wordt gedraaid als Feyenoord scoort.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Tillman doet opvallende belofte voor tweede kampioenschap op rij met PSV

Malik Tillman hoopt dit seizoen met PSV voor de tweede keer op rij de Eredivisie te winnen.