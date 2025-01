Noa Lang plaatst Instagram-foto met omstreden oud-ploeggenoot

PSV-aanvaller plaatst op zijn Instagram een foto met voormalig ploeggenoot . De 33-jarige aanvaller is in Nederland in twee afzonderlijke strafzaken veroordeeld tot in totaal 7,5 jaar gevangenisstraf, maar ontloopt die voorlopig door in Dubai te verblijven.

Lang post een hele rits vakantiekiekjes op het sociale medium, waarop hij onder meer te zien is op een jetski en in het zwembad met zijn zoontje. Een andere oude bekende, Steven Bergwijn, duikt daarbij twee keer op. Op het allerlaatste plaatje in de serie wordt Lang aan een restauranttafel geflankeerd door zowel Bergwijn als Promes. Het is niet duidelijk wanneer de bewuste foto precies is gemaakt.

De autoriteiten in Dubai hebben ondertussen nog altijd een Nederlands uitleveringsverzoek over Promes in behandeling. De oud-speler van onder meer FC Twente, Ajax en Spartak Moskou houdt zich sinds februari 2024 op in de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij met Spartak op trainingskamp was maar de toegang tot de terugvlucht naar Rusland werd ontzegd.

Inmiddels heeft Promes een contract getekend bij United FC, dat uitkomt op het tweede niveau. Russische media meldden afgelopen weekend dat Promes een deel van zijn bewegingsvrijheid op korte termijn terug zou kunnen krijgen. Sport Express schrijft dat het Nederlandse uitleveringsverzoek vermoedelijk zal worden afgewezen, waardoor Promes terug zou kunnen keren in Rusland en opnieuw bij Spartak aan de slag zou kunnen gaan. Zowel de Verenigde Arabische Emiraten als Rusland heeft geen uitleveringsverdrag met Nederland.

