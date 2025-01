‘Promes kan Verenigde Arabische Emiraten spoedig verlaten’

zal de Verenigde Arabische Emiraten op korte termijn mogen verlaten, zo meldt het Russische Sport Express. De buitenspeler zit vast in het land in het Midden-Oosten sinds hij in februari 2024 staande werd gehouden op het vliegveld van Dubai na een trainingskamp met Spartak Moskou.

Promes werd in februari 2024 staande gehouden op de luchthaven van Dubai vanwege zijn betrokkenheid bij een auto-ongeluk. De aanvaller had schade veroorzaakt bij een aanrijding, om vervolgens de plaats van het ongeluk te verlaten. De voormalig Ajacied kreeg daarom huisarrest, waarna hij het land niet meer uit mocht.

Vervolgens diende Nederland een uitleveringsverzoek in voor Promes. De buitenspeler heeft in zijn geboorteland nog twee celstraffen openstaan voor het steken van zijn neef en betrokkenheid bij grootschalige drugshandel. Daarvoor moet hij 7,5 jaar de gevangenis in. In maart werd Promes gearresteerd in Dubai, waarna hij kort in de gevangenis zat. Nu mag hij in afwachting van het uitleveringsverzoek het land niet uit, maar in de VAE mag hij gaan waar hij wil.

Terugkeer bij Spartak Moskou lonkt

De Russische krant, die goede connecties heeft bij Spartak Moskou, weet nu dat de zaak rondom de uitlevering eind januari behandeld zal worden. De verwachting is dat de aanvaller niet uitgeleverd zal worden, waardoor hij de VAE spoedig zal mogen verlaten. De krant stelt dat hij daarna zeer waarschijnlijk zal terugkeren bij Spartak Moskou, aangezien Promes daar al naar zou hinten op social media.

