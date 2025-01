Manfred Ugalde kan, nog geen jaar na vertrek bij Twente, naar internationale topclub

staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain, zo melden Russische bronnen woensdagavond. De aanvaller, die nog geen jaar geleden FC Twente verliet voor een avontuur bij Spartak Moskou, kan daarmee een flinke stap omhoog maken.

Ugalde is bezig aan een ijzersterk seizoen en maakte al vijftien doelpunten in achttien competitieduels. Niet voor niets is PSG geïnteresseerd geraakt in de Costa Ricaan. De Franse topclub volgt de verrichtingen van de oud-FC Twente-speler op de voet en ziet hem als een welkome versterking voor de komende zomer of zelfs al deze maand.

Hoewel Ugalde een stroef eerste halfjaar in Rusland kende, is hij nu dus helemaal los. Mócht een miljoenentransfer daadwerkelijk tot stand komen, profiteert FC Twente een beetje mee. De Tukkers hebben namelijk recht op een klein percentage opleidingsvergoeding. Er is géén doorverkooppercentage bedongen bij de transfer.

Ugalde maakte in 2021 op huurbasis de overstap van Lommel SK naar Twente, waar hij uitgroeide tot een van de bepalende spelers. In de zomer van 2023 namen de Tukkers hem definitief over. De spits maakte 22 doelpunten in 84 wedtrijden voor de Enschedeërs. Over de transfer van Ugalde naar Spartak Moskou was in januari 2024 het een en ander over te doen. FC Twente wilde destijds liever geen zaken doen met een Russische club. Omdat Ugalde zelf ‘heel graag’ wilde vertrekken en de club het Enschede het geld goed kon gebruiken, vond de deal uiteindelijk wel plaats.

