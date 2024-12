Bizarre actie van Bas Kuipers, nadat hij Sven Mijnans in de edele delen raakt

Een aparte actie van in de blessuretijd van de wedstrijd tussen AZ en FC Twente. De verdediger van FC Twente schoot de bal in de edele delen van en behandelde hem daarna ook nog hardhandig. Een opstootje was het gevolg.

In de laatste minuut van de blessuretijd schoot Kuipers de bal vol in de edele delen van Mijnans, die daar veel pijn door ondervond. Mijnans ging naar de grond, buiten de lijnen van het veld. Daarna leek Kuipers woedend op Mijnans en greep hij hem vast. Commentator Vincent Schildkamp van ESPN reageerde verbaasd.

Artikel gaat verder onder video

“Wat gaat Kuipers daar allemaal doen? Een gekke actie van Kuipers, die toch ook wel gezien heeft dat het echt een serieus probleem is voor Mijnans, die de bal vol in de edele delen geschoten krijgt van heel dichtbij”, zei Schildkamp. “Dat doet pijn. Bovendien ligt hij buiten de lijnen, dus wat doe je allemaal?!”

LEES OOK: Twente-fans geven massaal af op een man: ‘Grootste galbak van de Eredivisie’

'Kuipers dacht dat Mijnans tijd wilde rekken'

Analist Marciano Vink had na de wedstrijd wel een theorie over de actie van Kuipers. De verdediger merkte dat Mijnans tijd wilde gaan rekken, denkt Vink. “Kuipers deed dat in principe slim, want hij zag dat Mijnans naar de zijlijn keek en weer terug het veld in wilde rollen. Kuipers wilde hem heel netjes tegenhouden. Dat zorgde voor een opstootje.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Arne Slot wil niet dat AZ of Ajax, maar een andere club de Europa League wint

Liverpool-trainer Arne Slot vertelt wie van hem de Europa League mag winnen en het is niet zijn oude club AZ.