Twente-fans geven massaal af op een man: ‘Grootste galbak van de Eredivisie’

De fans van FC Twente hebben geen goed woord over voor het gedrag van in de wedstrijd tussen AZ en de Tukkers. De verdediger haalde tot zijn wissel na een uur spelen meermaals het bloed onder de nagels vandaan bij , wat ook de fans van Twente is opgevallen.

Goes begon zaterdagavond in de basis bij AZ tegen Twente, waar Van Wolfswinkel zijn directe tegenstander was. De twintigjarige verdediger, die eerder dit jaar aangaf dat Sergio Ramos zijn grote idool is, gedroeg zich een aantal keren vervelend ten opzichte van de aanvaller van de bezoekers, die hierdoor zichtbaar geïrriteerd raakte. Dat kwam hem na enkele overtredingen in minuut 36 op een gele kaart te staan. In de tweede helft kreeg ook Goes een kaart na een overtreding op Van Wolfswinkel.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: AZ kent zeer vervelende aanloop naar kraker tegen FC Twente

Niet alleen Van Wolfswinkel, maar ook de fans van Twente begonnen zich gedurende het duel te ergeren aan Goes. “Hij is zo’n ventje die in de bus weigert op te staan als er een oud vrouwtje de bus inkomt en er geen plek meer is om te zitten”, schrijft een gebruiker op X. Andere supporters noemen de verdediger een ‘klootzak’, een ‘bloedzuiger’ en 'de grootste galbak van de Eredivisie'. “Goes heeft te veel naar Neymar en Vinicius gekeken”, refereert een gebruiker aan de vele duikelingen van de mandekker, waar ook de Brazilianen bekend om staan.

LEES OOK: Hans Kraay heeft nieuws over mogelijke terugkeer Hakim Ziyech naar Nederland

Naast de supporters van Twente, zijn er ook fans van AZ die zich ergeren aan Goes. “Hij begint mij als AZ’er ook een beetje te irriteren, hou het gewoon bij fair voetbal en duels winnen”, schrijft iemand op X. Ook commentator Vincent Schildkamp van ESPN kan het niet laten een opmerking te maken over het gedrag van Goes, nadat hij zich in het eigen strafschopgebied laat vallen. “Het draagt natuurlijk wel een beetje bij aan de reputatie van Goes, die af en toe heel vervelend kan zijn.” Direct na dit moment werd de verdediger naar de kant gehaald.

Goes misdraagt zich met regelmaat

Het is niet de eerste keer dat Goes de nodige kritiek over zich heen krijgt voor zijn gedrag. Vorige week had de verdediger te maken met Boy Kemper van NAC Breda. “Mijn armen zijn weer een beetje hersteld. Blauwe plekken, ja. Ik verzin het niet. Ik denk dat hij het lekker vindt, of zo. Hij knijpt, krabt, staat op je tenen, hij staat te schelden. Ik vind het een beetje kinderachtig, maar goed...”, stelde de linksback later in de week in een podcast. In augustus werd ook al duidelijk dat Goes zijn tegenstander knijpt, toen de arm van Almere City-speler Baptiste Guillaume onder de wonden in beeld kwam bij ESPN.

Vind jij dat Wouter Goes te ver ging in zijn gedrag tegen FC Twente? Laden... 70% Ja, absoluut 22% Nee, hoort bij het spel 8% Een beetje, maar niet erg 200 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Albert Mantingh krijgt bakken met kritiek tijdens Olympiakos - FC Twente

De commentator zag een cruciaal moment bij Olympiakos - FC Twente pas na 46 seconden.