Hans Kraay heeft nieuws over mogelijke terugkeer Hakim Ziyech naar Nederland

Een transfer van naar AZ lijkt een utopie. De club uit Alkmaar ontkent belangstelling te hebben voor de creatieveling van Galatasaray, nadat een gerucht daarover de ronde deed in Turkije.

Eerder deze week berichtte de krant Fanatik dat een overstap van Ziyech naar AZ realistisch is. Ook Benfica zou interesse hebben in de smaakmaker. In de aanloop naar de competitiewedstrijd tussen AZ en FC Twente besloot ESPN-journalist Hans Kraay junior het gerucht te checken.

"Turkse media melden dat hij in de belangstelling staat van AZ en dat er contact is. Ik heb vanmiddag even gebeld met Max Huiberts, de technisch directeur van AZ. Die zegt: ‘Er klopt he-le-maal niets van en wij hebben ook geen interesse’”, maakt Kraay duidelijk. “Ziyech komt dus niet naar Alkmaar.”

Wel is duidelijk dat Ziyech aast op een transfer in januari. De voormalig Ajax-ster komt weinig aan spelen toe bij Cim Bom. "Galatasaray is voor mij voorbij. Ik wil hier niet meer spelen. Ik vertrek in januari”, zei Ziyech deze week eerder tegen de Turkse journalist Haluk Yürekli.

