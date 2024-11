Opvallende beelden van ‘undercover’ Ziyech gaan rond: ‘Medespelers negeren hem’

Het zijn voor niet de plezierigste weken uit zijn voetballoopbaan. De Marokkaan, die bij Galatasaray genoegen moet nemen met een plek op de reservebank, straalde in de warming-up van de wedstrijd tegen AZ wel heel weinig vreugde uit.

Geheel in lijn met de afgelopen weken moest Ziyech afgelopen donderdag tegen AZ opnieuw genoegen nemen met een korte invalbeurt. De oud-smaakmaker van onder meer sc Heerenveen, FC Twente en Ajax viel vijf minuten voor tijd in en kon zich maar nauwelijks onderscheiden in de Europa League-wedstrijd, die in 1-1 eindigde.

Voor de aftrap van het duel in het AFAS Stadion trok Ziyech de aandacht van NH Sport. Het medium legde vast hoe de Marokkaan het Alkmaarse speelveld betrad. Samen met wat andere reservespelers trapten Ziyech een balletje rond, al deed hij dat met een wel heel ongeïnteresseerde houding.

‘Volledig undercover en energieloos’

“Volledig undercover en energieloos staat oud-Ajax-speler Ziyech op het veld”, oordeelt NH Sport op X. “In het balletje overtikken wordt hij bijna genegeerd door zijn medespelers”, gaat het Noord-Hollandse medium verder. In de reacties vallen termen als ‘treurig’ en ‘weinig spelvreugde’.

🔴 | Volledig undercover en energieloos staat oud @AFCAjax-speler Hakim Ziyech op het veld. In het balletje overtikken wordt hij bijna genegeerd door zijn medespelers. #azgal pic.twitter.com/JhEiHryiNs — NH Sport (@NHSport_) November 28, 2024

