Hakim Ziyech krijgt ervan langs bij terugkeer in Nederland

krijgt er donderdagavond van langs bij Ziggo Sport, voorafgaand aan het Europa League-duel tussen tussen AZ en Galatasaray.

Ziyech moet bij Galatasaray donderdag genoegen nemen met een plek op de reservebank. De voormalig middenvelder annex aanvaller van onder meer FC Twente een Ajax kent een matig seizoen en speelde in alle competities pas acht wedstrijden. Daarin wist hij nog niet te scoren en slechts één assist aan te tekenen.

LEES: Fanatik deelt verontrustende beelden rondom AZ - Galatasaray

“Het is lastig om aan te geven waar dat aan ligt”, probeert Jan van Halst de langdurige vormcrisis van de 31-jarige Ziyech te verklaren bij Ziggo Sport. “Ik mis hem als voetballiefhebber op het veld. Af toe zie je hem invallen en zie je weer dat mooie linkerbeen. Maar het ligt uiteindelijk toch altijd aan de speler zelf.”

Later tijdens de voorbeschouwing kan Van Halst het niet laten om tussen de regels te sneren naar Ziyech, wanneer het gaat over Dries Mertens. “Ongelooflijk, om op 37-jarige leeftijd nog zo belangrijk te zijn”, zegt de analist over Mertens. “We hebben het net over Ziyech. Mertens is ook zo’n soort speler, maar hij komt hier niet uitbuiken…”

