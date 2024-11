Chris Woerts levert snoeiharde kritiek op Ajax: ‘Het is vals sentiment’

Chris Woerts plaatst zijn serieuze vraagtekens bij het besluit van Ajax om met ingang van volgend seizoen het oude logo op onder andere het shirt terug te laten keren. De Amsterdammers konden een groot deel van de achterban niet blijer maken toen ze vorige week op de dag van de galawedstrijd tussen de Ajax Legends en Real Madrid Legends aankondigden dat het oude logo terugkeert. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van de supporters in vervulling, maar Woerts zet het weg als ‘vals sentiment’.

Ajax organiseerde vorige week ter ere van het 125-jarig bestaan in maart volgend jaar alvast een galawedstrijd in de Johan Cruijff ArenA, waar de Ajax Legends het opnamen tegen de Real Madrid Legends. De Amsterdammers hadden een selectie vol grote namen en clubiconen samengesteld. Zo waren onder meer Edwin van der Sar, Frank de Boer, Clarence Seedorf, Jari Litmanen en Patrick Kluivert van de partij. Zij wonnen in 1995 de Champions League met Ajax. Toen speelde de club al een paar jaar met het huidige logo op het shirt. In 1991 besloot het bestuur dat het tijd was voor iets anders. Met het nieuwe logo boekte Ajax zowel nationaal als internationaal grote successen.

Artikel gaat verder onder video

“Bij de introductie van het nieuwe logo klonk er geen luid protest. In het licht van de geschiedenis is dat goed te begrijpen. Sociale media - uiterst geschikt voor het laagdrempelig uiten van onvrede - bestonden nog niet. En Ajax stond aan het begin van een bloeiperiode”, zo schrijft Het Parool, dat doelt op de winst van onder meer de UEFA Cup in 1992 en de eindzege van de Champions League drie jaar later. “Pas toen het sportief tegenzat en supporters ‘hun’ club vanwege de verhuizing naar de ArenA en de beursgang als kil gingen ervaren, werd het protest luider”, zo leest het. En dat protest hield lang aan. Ajax ging lang niet overstag, maar vorige week kondigde de club dan eindelijk aan het huidige logo met ingang van volgend seizoen in te ruilen voor het oude.

LEES OOK: Arno Vermeulen komt met afwijkende reactie op Ajax-nieuws: 'Jammer'

Woerts levert kritiek op besluit Ajax

Dat besluit leidde tot grote blijdschap bij de achterban, maar zoals Het Parool schrijft, ‘zien sommigen toch wat problemen’. “Zo is de afbeelding vanuit de verte minder goed herkenbaar. Ook een gehoorde klacht: door de vele lijntjes vervaagt een tattoo van het klassieke logo na verloop van tijd”, aldus de krant. Woerts heeft eveneens zijn bedenkingen bij het besluit van Ajax. De sportsmarketeer begrijpt niet dat Ajax teruggrijpt op het verleden in plaats van, zoals Het Parool schrijft, ‘de weg inslaat naar de toekomst met moderne en simpele logo’s’. “Als je het klassieke logo alleen in het jubileumjaar gebruikt, is het leuk. Maar een permanente verandering vind ik niets”, zo zegt Woerts. “Je moet vooruit, niet terug naar het verleden. Het is vals sentiment. Als Ajax de afgelopen drie seizoenen kampioen was geworden, zou het niet zijn gebeurd.”

Ajax heeft in het recente verleden nog een seizoen met het oude logo op het shirt gespeeld. In het seizoen 2021/22 was het, zo klonk het destijds, ‘eenmalig’ op het thuistenue te zien. “In een Johan Cruijff ArenA met nagenoeg een seizoen lang geen publiek, was het ‘oude logo’ een schaarse getuige van de thuiswedstrijden van Ajax. Het indrukwekkende door fans gecreëerde doek was week in, week uit te zien achter de goal, in het vak dat normaal gesproken tijdens wedstrijden als kloppend hart van een kolkende Johan Cruijff ArenA fungeert. In wat na zo’n onwerkelijk seizoen een passend eerbetoon aan de fans is, zal dit historische logo tijdens seizoen 2021/22 eenmalig op het thuistenue te zien zijn”, zo schreef de club een paar jaar geleden. Vanaf volgend seizoen is het klassieke logo dus definitief terug in Amsterdam.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax Legend zorgt voor opwinding bij Oranje-hockeysters: 'Veel vrouwen spraken hem aan'

Ellen Hoog en Naomi van As spreken over een Ajax Legend die goed ligt bij de vrouwen.