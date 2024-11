Fanatik deelt verontrustende beelden rondom AZ - Galatasaray

Het is voorafgaand aan het Europa League-duel tussen AZ en Galatasaray van donderdagavond (18.45 uur) onrustig in Alkmaar. Fanatik, de grootste sportkrant van Turkije, spreekt op zijn website van ‘chaos’.

AZ en Galatasaray staan donderdagavond in het AFAS Stadion tegenover elkaar. De Turkse supporters zijn, zoals gebruikelijk in Europese wedstrijden op Nederlandse bodem, in groten getale aanwezig en dat heeft voorafgaand aan de wedstrijd tot een escalatie geleid op straat.

Fanatik deelt op zijn website beelden van Edward Dekker, journalist van NH Sport. Te zien is hoe voetbalfans het aan de stok krijgen met de politie. Volgens Dekker was de aanleiding een ruzie tussen fans van Galatasaray onderling en moest de politie met wapenstok en honden in actie komen. Dekker meldt dat de sfeer gespannen is en de muziek uitging.

Volgens Dekker heeft de politie de handen vol aan de supporters van Galatasaray. De politie controleert de Turkse fans massaal of zij kaartjes hebben voor de wedstrijd. “Zij die geen kaartje hebben, worden ingesloten door de politie”, schrijft Dekker op X.

