Summerville krijgt opvolger: tweede Nederlander op rij verkozen tot Championship-speler van het jaar

De Championship blijkt Nederlanders goed te liggen. van Sheffield United is in navolging van de tweede Nederlander op rij die speler van het jaar wordt op het tweede niveau van Engeland.

Hamer is dit seizoen belangrijk voor zijn team. In zijn tweede jaar bij Sheffield United maakte hij tot nu toe negen goals en gaf hij zeven assists vanaf het middenveld. Hamer speelde in Nederland voor Feyenoord, FC Dordrecht en PEC Zwolle, voor hij in 2020 naar de Championship trok met Coventry City.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Stewart ontvangt open sollicitatie van Championship-spits: 'Het voelt als unfinished business'

Hoewel Hamer en Sheffield een goed seizoen kennen, is directe promotie naar de Premier League geen optie meer. Burnley en Leeds United hebben hun terugkeer naar het hoogste niveau al veiliggesteld, dus voor nummer drie Sheffield zit er niets anders op dan de play-offs. Daaraan doen naast de ploeg van Hamer ook Sunderland en nog twee nader te bepalen teams mee.

Afgelopen seizoen won Summerville de prijs voor beste speler in de Championship, vanwege zijn goede prestaties met Leeds United. De aanvaller scoorde negentien keer en gaf negen assists. Naast de twee Nederlands won een andere in Nederland bekende naam de prijs ook al eens: Chuba Akpom werd in 2023 beloond voor een goed seizoen bij Middlesbrough.

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Ihattaren gaat in tegen Koeman: 'Verbannen speler hoort in Oranje!' 🔗

👉 Kieft neemt het op voor Van Persie: 'Dat is Farioli bij Ajax na een heel jaar nóg niet gelukt' 🔗

👉 Hoogspanning bij FC Barcelona: 'Drie spelers uiten woede en onvrede over trainer Flick' 🔗

👉 Buitenlandse media kijken ogen uit: grote Nederlandse ster in de Champions League 🔗

👉 ESPN onthult: deze Nederlandse voetballer is de schoonzoon van Arne Slot 🔗