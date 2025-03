Stewart ontvangt open sollicitatie van voormalig PSV-spits: 'Het voelt als unfinished business'

zou in de toekomst graag weer voor PSV spelen, zo verklapt hij in gesprek met ESPN. De 25-jarige spits staat momenteel onder contract bij het Engelse Leeds United, maar heeft nog 'unfinished business' bij de club waar hij tussen 2014 en 2021 onder contract stond.

Piroe kwam in 2014 via de jeugdopleiding van NEC en Feyenoord bij PSV terecht. Tot een doorbraak in Eindhoven kwam het niet, mede omdat hij onder toenmalig trainer Roger Schmidt amper in de plannen voorkwam. "Het was lastig, omdat de trainer altijd zei dat hij geloofde dat ik veel doelpunten zou maken als ik meer zou spelen. Maar ik had met Donyell Malen en Eran Zahavi natuurlijk twee geweldige spitsen voor me. Schmidt vond ook dat ik zonder bal soms meer kon brengen. Daar heb ik me goed in ontwikkeld."

Artikel gaat verder onder video

Uiteindelijk vertrok Piroe in de zomer van 2021 voor ruim één miljoen euro naar Swansea City, dat hem twee jaar later voor liefst veertien miljoen euro verkocht aan Leeds United. In 89 wedstrijden voor The Whites was Piroe goed voor 29 treffers. "In Nederland was ik eigenlijk nog een jeugdspeler", erkent Piroe. "Nu sta ik als een volwassen man op het veld. Ik ben fysiek en mentaal sterker. Het geeft veel vertrouwen dat ik heb laten zien dat ik niet alleen tegen mijn eigen leeftijdsgenoten kan scoren, maar ook als volwassen speler."

Piroe staat open voor terugkeer bij PSV

Als het aan Piroe ligt, dan keert hij in de toekomst zeker terug bij PSV. "Ja, absoluut. Waarom niet? Ik heb daar een hele mooie tijd gehad en als ik eraan terugdenk voelt het als unfinished business. Maar op dit moment ben ik volledig gericht op het bereiken van de Premier League en dat wil ik eerst beleven", besluit hij.

Joël Piroe ziet zichzelf 'absoluut' ooit terugkeren bij PSV 👀



"Soms voelt het nog als 𝙪𝙣𝙛𝙞𝙣𝙞𝙨𝙝𝙚𝙙 𝙗𝙪𝙨𝙞𝙣𝙚𝙨𝙨" — ESPN NL (@ESPNnl) March 25, 2025

