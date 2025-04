Feyenoord-fans kunnen heel snel goed nieuws verwachten na uitgelekte foto

Het is bijna officieel: de transfer van van FC Twente naar Feyenoord. Onlangs werd al een akkoord tussen de clubs gemeld, maar uitgelekte beelden zouden aantonen dat Steijn vandaag (maandag) ook echt medisch gekeurd wordt in Rotterdam.

Zaterdag kwam het nieuws naar buiten. Clubwatchers Mikos Gouka (Algemeen Dagblad) en Leon ten Voorde (Tubantia) meldden dat Twente en Feyenoord een akkoord zouden hebben bereikt over de transfer van Steijn. Volgens Ten Voorde maakt Feyenoord bijna dertien miljoen euro over naar FC Twente.

LEES OOK: Feyenoord meldt zich na landstitel Liverpool

Artikel gaat verder onder video

Steijn is bezig aan zijn derde seizoen in Enschede en staat op de topscorerslijst van de Eredivisie eenzaam en alleen bovenaan, met liefst 23 goals in 29 wedstrijden. De zoon van Sparta Rotterdam-trainer Maurice Steijn werd de voorbije periode al gelinkt aan zowel Feyenoord als ook de Italiaanse grootmachten AS Roma en Internazionale.

De transfer lijkt er nu dan toch echt aan te komen. Op X verscheen vandaag een foto van Steijn die in het Rotterdamse ziekenhuis Erasmus MC zou zijn voor de medische keuring. Goed nieuws voor Feyenoord-supporters, voor wie het een kwestie van tijd lijkt voordat de recordaankoop binnen is.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Brian Priske wordt genoemd in Europese topcompetitie 🔗

👉 Ingewijden onthullen waarom Feyenoord Sem Steijn nú wil halen 🔗

👉 Van Persie-effect zichtbaar: marktwaardes Feyenoord in de lift 🔗

👉 Opvallend: sterspeler van Feyenoord biedt excuses aan richting fans 🔗

👉 Familie Huntelaar ‘ontplofte’ tijdens gesprek met Feyenoord 🔗