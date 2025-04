Feyenoord meldt zich na landstitel Liverpool

Arne Slot is zondag kampioen geworden met Liverpool in zijn eerste Premier League-seizoen. Feyenoord, de vorige club van de coach, komt op Instagram met een reactie.

De periode van Slot bij Feyenoord kan een groot succes genoemd worden. De oefenmeester was tussen 2021 en 2024 actief in Rotterdam, pakte 2,15 punten per wedstrijd, won de beker en de landstitel en was bovendien een prettige persoonlijkheid. Dat alles zijn ze bij Feyenoord zeker nog niet vergeten.

Liverpool was dit seizoen de beste club in de Premier League en veroverde zondag de landstitel, door Tottenham Hotspur met 5-1 te vernederen. Feyenoord weet wat voor een bijzondere prestatie Slot heeft geleverd, met onder andere Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch in de selectie. "De eerste Nederlandse manager die de Premier League wint. Felicitaties van ons allemaal, coach!", luidt het bijschrift bij het Instagram-bericht.

