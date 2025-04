Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli houdt ondanks massale kritiek vast aan floppende speler

Ajax-trainer Francesco Farioli houdt komende zondag in de belangrijke thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam mogelijk vast aan . Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. De spits is bezig aan een teleurstellend seizoen en na zijn matige optreden tegen FC Utrecht opnieuw het mikpunt van kritiek, maar heeft nog altijd het vertrouwen van zijn trainer. Farioli wijzigt zijn opstelling wél op één andere positie.

Brobbey was in het afgelopen seizoen nog een van de weinige lichtpuntjes bij Ajax, maar slaagt er in de huidige jaargang nog altijd niet in om zijn stempel te drukken. Hij had in februari een goede periode, met doelpunten in drie opeenvolgende thuiswedstrijden, maar na zijn treffer tegen Go Ahead Eagles op 23 februari kwam hij niet meer tot scoren. Dat lukte hem dus ook niet op bezoek bij FC Utrecht. Ajax verloor met 4-0 en Brobbey ‘belichaamde’ de offensieve machteloosheid van de koploper, zo klonk het in de kranten.

De Amsterdammer kreeg de dagen na de wedstrijd in Utrecht nóg meer kritiek. Zo schreef Ajax-watcher Jop van Kempen van Het Parool een verwoestende column over Brobbey en was René van der Gijp in een uitzending van Vandaag Inside evenmin te spreken over het optreden van de spits in Stadion Galgenwaard. Hij krijgt tegen Sparta, zo verwacht het Algemeen Dagblad, desondanks een nieuwe kans van Farioli. De krant gaat uit van een basisplaats voor Brobbey in de belangrijke thuiswedstrijd tegen de ploeg in vorm. Farioli zou ook op de vleugels niet van plan zijn te wijzigen. Steven Berghuis en Mika Godts behouden in dat geval hun basisplaats.

Farioli liet donderdag op de clubsite weten dat Remko Pasveer op de ‘goede weg’ is, maar Matheus lijkt ook zondagmiddag onder de lat te staan. Achterin kan Farioli nog altijd geen beroep doen op Youri Baas. De sterkhouder staat inmiddels al een kleine maand aan de kant met een liesblessure. Hij zal tegen Sparta mogelijk opnieuw vervangen worden door Ahmetcan Kaplan, die de achterhoede vormt met Anton Gaaei, Josip Sutalo en Jorrel Hato. Op het middenveld moet Farioli noodgedwongen een wijziging doorvoeren. Jordan Henderson is na zijn vijfde gele kaar tegen FC Utrecht geschorst en is er dus helemaal niet bij. Kian Fitz-Jim is zijn mogelijke vervanger, met Davy Klaassen en Kenneth Taylor die het middenveld dan completeren.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Matheus; Gaaei, Sutalo, Kaplan, Hato; Klaassen, Fitz-Jim, Taylor; Berghuis, Brobbey, Godts.

Ajax moet zich revancheren

De Amsterdammers hebben wat recht te zetten na de 4-0 nederlaag tegen FC Utrecht. Ze moeten bovendien winnen om PSV op gepaste afstand achter zich te houden. De Eindhovenaren wonnen donderdagavond met 1-3 bij FC Twente en kwamen daardoor op zes punten van de koploper. Ajax vergroot de voorsprong bij winst op Sparta in elk geval tijdelijk tot negen punten. PSV komt zaterdagavond 3 mei pas weer in actie, thuis tegen Fortuna Sittard.

Het treffen tussen Ajax en Sparta begint om 14.30 uur.

