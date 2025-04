Stijgende verbazing na 'schoppartij' bij FC Utrecht - Ajax: ‘Hij is voer voor psychologen’

Ajax-watcher Jop van Kempen heeft afgelopen zondag met grote verbazing zitten kijken naar het optreden van in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. De Amsterdammers leden een pijnlijke 4-0 nederlaag en Brobbey maakte opnieuw een zeer teleurstellende indruk. Volgens Van Kempen speelt Brobbey zichzelf uit de wedstrijd. De verslaggever van Het Parool vraagt zich af hoe het kan dat de spits dit jaar een stuk minder presteert dan vorig seizoen.

Ajax beleefde weliswaar een dramatisch afgelopen seizoen, maar Brobbey wist meer dan regelmatig te ontsnappen aan de malaise. De Amsterdammer was met 22 doelpunten en elf assists in 43 wedstrijden in alle competities een van de weinige lichtpuntjes en speelde zich daarmee zelfs in de EK-selectie van het Nederlands elftal. Dit seizoen is echter alles anders. Brobbey is de eerste keus van Francesco Farioli in de punt van de aanval, maar scoren doet hij niet of nauwelijks. Na 41 duels staat de teller op slechts zeven goals.

Artikel gaat verder onder video

Brobbey kon ook op bezoek bij FC Utrecht zijn stempel niet drukken. Volgens Van Kempen is de spits van Ajax te nadrukkelijk bezig met de tegenstander en ‘met randzaken’. “Op de perstribune in de Galgenwaard verbaasde ik me voor de zoveelste keer over alle energie die Brobbey zinloos stukslaat. In de gevechten met zijn directe tegenstander Mike van der Hoorn. Maar ook in het geruzie met scheidsrechter Bas Nijhuis”, zo schrijft Van Kempen in zijn rubriek op de website van Het Parool. “Dat Brobbey van elke wedstrijd een soort Grieks-Romeinse worstelpartij maakt, is bekend. Maar tegen Utrecht maakt hij er ook een schoppartij van.”

LEES OOK: Van der Gijp schrikt van Ajax-speler in Utrecht: 'Jeminee!'

‘Brobbey deelt rotschop uit aan Van der Hoorn’

Daarbij profiteerde Brobbey de werkwijze van Nijhuis. De veelbesproken arbiter geeft zelden gele kaarten voor ‘ruw spel’, zo zag Van Kempen ook in Utrecht. “Ik heb de videobeelden er nog eens bij gepakt. In de zesde minuut deelt Brobbey een rotschop uit aan de passende Van der Hoorn. In de 56ste minuut doet Brobbey hetzelfde. Nijhuis was weer van plan alleen een vrije trap voor Utrecht te geven, maar omdat Brobbey hard schreeuwt en een wegwerpgebaar maakt naar Nijhuis, krijgt hij alsnog geel.” Het was voor Brobbey alweer zijn zevende gele kaart van het seizoen. Zes daarvan kreeg hij in de Eredivisie. Door een schorsing miste hij onlangs nog de thuiswedstrijd tegen NAC Breda.

Volgens Van Kempen gaat ‘de focus op zijn tegenstander en de scheidsrechter’ ten koste van de taak waarvoor Brobbey in eerste instantie op het veld staat: voetballen en scoren. “In de 55ste minuut maait hij oog in oog met de Utrechtkeeper Barkas wild over de bal heen. In de 61ste minuut krijgt Brobbey een lange bal van Gaaei en kan hij recht op het doel af, maar de aanname met z’n borst is beroerd. Brobbey lanceert zichzelf richting de hoek van het strafschopgebied in plaats van richting het doel. Weg kans”, zo zag Van Kempen.

LEES OOK: Zomers vertrek aanstaande bij Ajax: 'Er wordt gezocht naar een oplossing'

Vorig seizoen waren zulke kansen vrijwel altijd een doelpunt bij Brobbey. Dat leidt bij Van Kempen, die Ajax al jarenlang op de voet volgt, dan ook tot de ‘grote vraag’ waarom de aanvaller het vorig seizoen ‘beter’ deed dan dit seizoen. “Lijdt hij onder de aanwezigheid van een concurrent als Weghorst, waar hij vorig seizoen onbetwist de nummer één was? Kan hij niet omgaan met de vele instructies van Farioli? Voelt hij de druk van een naderende transfer? Speelt er iets in zijn privéleven? Steeg hij vorig seizoen bij toeval boven zichzelf uit?”, zoekt Van Kempen duidelijk naar een verklaring voor de teleurstellende prestaties van Brobbey. “Hij is voer voor psychologen. Van Ajax of van een andere club”, zo luidt de conclusie.

Ajax moet Brian Brobbey na dit seizoen verkopen Laden... 85.7% Ja, dat vind ik wel mee 14.3% Nee, daar ben ik het niet mee eens 35 stemmen

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Ajax zit niet stil en spreekt met vijftal over nieuw contract 🔗

👉 Ajax in gesprek over contractverlenging: ‘Transfer is nu out of the question’ 🔗

👉 Van der Vaart ziet Ajax-speler in de fout gaan: 'Hier kijken topclubs ook naar' 🔗

👉 Frustratie slaat toe in uitvak Ajax 🔗

👉 ‘Man van 8,5 miljard maakt Ajax in een keer steenrijk’ 🔗