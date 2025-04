Bas Nijhuis bevoordeelt Ajax tegen FC Utrecht, Ron Jans storm uit dug-out

Een hoofdrol voor in de openingsfase van FC Utrecht - Ajax. De spits van Ajax miste in de eerste tien minuten van de wedstrijd een uitgelezen mogelijkheid op de openingstreffer én ontsnapte aan een gele kaart na een harde charge op Mike van der Hoorn.

Ajax legde na twee minuten voetballen een prachtige aanval op de mat. De Amsterdammers combineerden fraai door de as van het veld, waarna een voorzet van Jorrel Hato tegen de paal belandde. De rebound leek vervolgens een prooi te zijn voor Brobbey, maar de inzet van de spits raakte de lat.

Volg FC Utrecht - Ajax hier in ons liveverslag!

Artikel gaat verder onder video

In de zesde minuut van de wedstrijd wist Brobbey de aandacht opnieuw op zich te vestigen. Hij ging met zijn rechtervoet hard door op Van der Hoorn, maar scheidsrechter Bas Nijhuis liet doorspelen en gaf voordeel aan FC Utrecht. Nadat het voordeel niets opleverde voor de Domstedelingen, liep trainer Ron Jans vol onbegrip zijn dug-out uit en meldde hij zich klagend bij vierde man Martin van den Kerkhof.

Brobbey verontschuldigde zich bij Van der Hoorn, waarna ook Nijhuis poolshoogte kwam nemen. Een gele kaart leek op zijn plaats, maar de arbiter liet de Ajax-aanvaller wegkomen zonder straf en zette daarmee de toon voor een openingsfase vol fysieke duels.

Even later was de boosheid opnieuw groot bij FC Utrecht, ditmaal omdat Anton Gaaei hard doorging op Souffian El Karouani. De rechtsback van Ajax raakte de linksback van FC Utrecht hard op het been, maar kwam weg zonder kaart. Die beslissing van Nijhuis wordt onder meer bekritiseerd door journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf. “Met name Anton Gaaei mag er niet over klagen dat Nijhuis de kaarten nog op zak houdt. Gaaei en El Karouani gleden beiden naar een bal, waarbij de Deen te laat was en El Karouani op het onderbeen werd geraakt. Dat was normaal gesproken wel een kaart geweest, nog los van de kleur”, schrijft Kapteijns op X.

— dutchfootballexpert (@dutchfootb94083) April 20, 2025 Met name Anton Gaaei mag er niet over klagen dat Nijhuis de kaarten nog op zak houdt. Gaaei en El Karouani gleden beiden naar een bal, waarbij de Deen te laat was en El Karouani op het onderbeen werd geraakt. Dat was normaal gesproken wel een kaart geweest, nog los van de kleur. — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) April 20, 2025

Had Brian Brobbey een gele kaart verdiend? Laden... 79.4% Ja 20.6% Nee 102 stemmen

