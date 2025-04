Zomers vertrek aanstaande bij Ajax: 'Er wordt gezocht naar een oplossing'

zal komende zomer vertrekken bij Ajax, stelt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Volgens de clubwatcher is er afgesproken dat beide partijen streven naar een zomers vertrek van de spits, die dit seizoen nauwelijks uit de verf komt bij Ajax.

Het verhaal van Brobbey bij Ajax is een vrij bijzondere. Nadat hij net zijn eerste minuten had gemaakt in het eerste van de Amsterdammers in het seizoen 2020/21, werd hij al gratis opgepikt door RB Leipzig. Zijn Duitse avontuur was echter geen succes, waarna hij na een huurperiode uiteindelijk door Ajax werd teruggehaald voor een enorm bedrag: meer dan zestien miljoen euro. Brobbey ontwikkelde zich tot een redelijke Eredivisie-spits, die ook zeker kansen kan missen. Dit seizoen was de spits goed voor zeven treffers en vijf assists in 41 officiële wedstrijden.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Mike Verweij ziet mogelijke opvolger van Farioli op 87 kilometer van Amsterdam

"Brobbey is het hele seizoen al dramatisch. Hij laat het hele seizoen al niks zien", steekt Valentijn Driessen van wal in de podcast. "Natuurlijk roepen mensen: hij doet het geweldig. Hij verzet een hele hoop werk, hij is sterk en hij houdt iedereen bezig. Maar uiteindelijk gaat het ook om het maken van doelpunten maken voor Brobbey. Als je ziet hoeveel goals Ajax heeft gemaakt, dan valt het ook wel mee. Het is niet zo dat hij iedere wedstrijd twee of drie ballen panklaar legt voor zijn medespelers."

Presentator Hein Keijser vraagt vervolgens of het verstandig is als Ajax na dit seizoen afscheid neemt van Brobbey. "Ja, maar dat was sowieso al de bedoeling", erkent Verweij. "Die afspraak is gemaakt en er wordt naar een oplossing gezocht. Het probleem is dat die jongen een doorlopend contract heeft en dan moet je een oplossing zoeken om onder dat contract uit te komen."

LEES OOK: ‘Meerdink heeft meer potentie dan Brobbey’

Volgens Verweij is er afgesproken dat zowel Ajax als Brobbey streeft naar een zomers vertrek. "Brobbey wil ook weg", benadrukt de Ajax-watcher van De Telegraaf. "Dat was vorig jaar een betere club geweest, denk ik. Misschien is het juist wel heel goed om ergens een tussenstap te maken.

Brobbey is het vertrouwen verloren onder Farioli

"Niemand kan zeggen dat Brobbey geen goede spits is. Vorig seizoen heeft hij er gewoon 22 doelpunten gemaakt onder Van 't Schip. Als je bij hem op de goede knoppen drukt, kan hij wel degelijk scoren. Alleen ik denk dat het er ook mee te maken heeft dat hij aan het begin van het seizoen zoveel is gewisseld door Farioli. Daardoor is hij heel snel zijn vertrouwen is verloren. Dat speelt gewoon mee. Vorig jaar onder Van 't Schip speelde hij gewoon alles", besluit Verweij.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Het resterende programma van Ajax en PSV in de Eredivisie 🔗

👉 Uitgekotste Ajax-speler krijgt plotseling gigantisch compliment van Koevermans 🔗

👉 Dit is Laura Benschop, de vrouw van Ajax-middenvelder Davy Klaassen 🔗

👉 Bryan Roy: 'Ajax heeft liggen slapen! Waarom speelt hij niet in Amsterdam?' 🔗

👉 Van Dijk ziet geweldenaar bij Ajax: 'Écht iedereen voelt zich prettig dankzij hem' 🔗