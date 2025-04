Bryan Roy: 'Ajax heeft liggen slapen! Waarom speelt hij niet in Amsterdam?'

maakt dit seizoen indruk in het shirt van AC Milan, maar volgens Bryan Roy had hij net zo goed een Ajax-tenue kunnen dragen. De voormalig international van het Nederlands elftal begrijpt niet dat Reijnders niet is opgepikt door Ajax.

"Reijnders speelt echt fantastisch", zegt Roy in gesprek met Tuttomercatoweb. "Het doet me goed om hem op dit niveau te zien presteren." Het verbaast hem dat Reijnders AZ in 2023 niet inruilde voor een andere Eredivisie-club. "Ajax heeft gewoon liggen slapen. Hij had bij Ajax moeten spelen, niet bij Milan", lacht Roy, die zijn bewondering voor de middenvelder niet onder stoelen of banken steekt.

Artikel gaat verder onder video

Roy denkt dat Reijnders nog niet aan zijn plafond zit. “Als hij zo doorgaat, niet alleen door te blijven groeien, maar ook door iets te winnen, dan komt die volgende stap vanzelf. Dan is zelfs een club als Real Madrid niet ondenkbaar. Maar eerst moet hij nog een volledig seizoen op topniveau draaien.”

'Denzel Dumfries kan ook naar Real Madrid'

In het interview komt ook een andere Nederlander uit de Serie A aan bod: Denzel Dumfries. Ook over de rechtsback van Internazionale is Roy lovend. “Heel Nederland houdt van Dumfries. Hij blijft zichzelf, ook buiten het veld. Zijn persoonlijkheid is ijzersterk. En in Italië is hij ontzettend gegroeid: hij werkt keihard, is gedisciplineerd en staat er altijd.”

Volgens Roy is het dan ook geen toeval dat Inter zijn contract wil verlengen. “Hij is een vaste waarde bij Oranje, echt een boegbeeld. Ik zie hem geschiedenis schrijven bij Inter, en misschien daarna wel die grote stap maken – naar een club als Real Madrid.”

Denk je dat Tijjani Reijnders klaar is voor een overstap naar Real Madrid? Laden... 42.3% Ja, zeker 57.7% Nee, nog niet 52 stemmen

➡️ Meer Ajax nieuws

