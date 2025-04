Dit is Laura Benschop, de vrouw van Ajax-middenvelder Davy Klaassen

is in zijn derde periode bij Ajax opnieuw uitgegroeid tot een belangrijke pion op het middenveld. In het dagelijks leven is Mister 1-0 al jaren gelukkig met zijn vrouw Laura, die eerder dit jaar beviel van hun eerste kind. Maar wie is Laura Klaassen - Benschop?

Laura Klaassen-Benschop: de vrouw van Davy Klaassen

Davy Klaassen en Laura Benschop gaan - in goed Nederlands - way back. De twee kennen elkaar al sinds hun middelbareschooltijd, zo vertelde Laura vier jaar geleden in een interview met Linda Meiden. Davy en Laura beleefden toen - inmiddels meer dan vijftien jaar geleden - zelfs een 'korte fling', zo onthulde Laura. Negen jaar geleden sloeg de vonk opnieuw over, sindsdien zijn de twee écht officieel samen.

Op 29 mei 2024 stapten Davy en Laura in het huwelijksbootje. De middenvelder speelde destijds voor Internazionale, het huwelijk werd dan ook - groots - gevierd in Toscane. Op het feest behoorden onder meer (oud-) ploeggenoten als Daley Blind, Mike van der Hoorn, Nick Viergever en Denzel Dumfries tot de aanwezigen. Een uitgebreide fotoreportage van de grote dag van Davy en Laura werd vorig jaar september exclusief gepubliceerd door het blad Vogue.

Het volgende hoogtepunt in het leven van Davy en Laura liet niet lang op zich wachten: op 9 maart 2025 beviel Laura van hun eerste kind. Het meisje kreeg de naam Cruz, zo onthulde Davy vier dagen later tijdens een persconferentie. "We zijn helemaal gelukkig, alles is gezond en met mijn vrouw gaat het goed. Dus ik ben blij dat ik hier kan zitten", sprak Klaassen destijds.

Wat doet Laura in het dagelijks leven?

Na haar middelbareschooltijd heeft Laura bepaald niet stilgezeten. Zo woonde ze onder meer het Zuid-Afrikaanse Kaapstad, waar ze werkte aan haar carrière als fotomodel. Daarnaast is ze afgestudeerd criminoloog. Voor haar studie woonde Laura een periode in het Canadese Vancouver, in die plaats vroeg Davy haar in 2023 bovendien ten huwelijk. Tegenwoordig is Laura omgeschoold tot haarstylist, daarnaast is ze actief als content creator op TikTok, waarop ze ruim 70 duizend volgers heeft.

