Ze waren op de bruiloft van Davy Klaassen. Nu willen ze Ajax pijn doen

en blikken vooruit op FC Utrecht - Ajax. Het centrale duo van Utrecht speelde in het verleden samen in Amsterdam, waar vriendschappen werden opgebouwd. Zondag wordt goede vriend de vijand.

Van der Hoorn maakte in 2013 de overstap van Utrecht naar Ajax, waar hij in 2016 weer vertrok naar Swansea. Viergever speelde tussen 2014 en 2018 voor Ajax, voor hij naar PSV ging. In gesprek met De Telegraaf kijkt het duo terug naar de tijd in Amsterdam en wordt ook vooruitgeblikt naar de wedstrijd van zondag.

LEES OOK: Frenkie de Jong denkt terug aan Ajax

Artikel gaat verder onder video

Van der Hoorn en Viergever raakten bevriend in en na de Ajax-tijd. “We hadden een leuk groepje met ook Davy Klaassen, Joël Veltman, Diederik Boer en John Heitinga”, vertelt Van der Hoorn. “We deden vaak een kaartspelletje, keezen heette dat. Dan bleven we na de training tot drie, vier uur op de club en waren we fanatiek met dat spel bezig.”

Ook na de Ajax-tijd bleef de vriendengroep intact: “We zijn bij elkaar op de bruiloft geweest, onze vrouwen trekken veel met elkaar op en ook onze kinderen spelen graag samen.” Van de groep speelt alleen Klaassen nog bij de tegenstander van dit weekend. Viergever wil graag winnen: “Wij moeten een heel goede dag hebben om hen te verslaan. Iedereen moet top zijn en dan kan het gaan spoken in de Galgenwaard.”

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Mike Verweij ziet in de Premier League een ex-sterspeler van Ajax die haast onherkenbaar is geworden. 🔗

👉 Hans Kraay junior onthult: kopstukken van Ajax zaten 30 uur met Francesco Farioli in een kamer. Dit is waarom. 🔗

👉 John van 't Schip, vorig seizoen nog interim-trainer in Amsterdam, komt met een héél ander geluid over Ajax. 🔗

👉 Wim Kieft doet een opvallende uitspraak over het uiterlijk van Wout Weghorst. "Waarom? Hij is toch geen negentien ofzo?" 🔗

👉 Khalid Boulahrouz vindt Ajax niet goed genoeg voor het nieuwe Champions League-seizoen. 🔗