Frenkie de Jong denkt terug aan Ajax

kan niet wachten om de halve finale van de Champions League te spelen. Met FC Barcelona neemt hij het op tegen Internazionale. De Jong hoopt dat het tweeluik beter afloopt dan de vorige keer dat hij in de halve finale van de Champions League stond: in 2019 met Ajax.

Barcelona verloor dinsdag met 3-1 van Borussia Dortmund, maar vanwege de eerdere 4-0 overwinning was dat een nederlaag zonder grote gevolgen. Voor Barcelona is een 'quadruple' nog altijd mogelijk: de club won al de Supercopa, kan landskampioen worden, staat in de finale van de Copa del Rey en is dus ook nog actief in de Champions League. De Jong weet dat zijn ploeg juist in deze fase van het seizoen messcherp niet mag verzaken.

Artikel gaat verder onder video

“Wij hebben een heel goede groep, we werken hard”, verzekert hij in een interview op het clubkanaal van Barcelona. “We moeten niet vergeten dat we zover zijn gekomen door hard te werken, en dat moeten we blijven doen, of misschien zelfs nog een beetje meer in de laatste fase van het toernooi. Dat gaan we doen.”

De Jong denkt terug aan Ajax

Bij De Jong gaan de gedachten terug naar 2019, toen Ajax op dramatische wijze werd uitgeschakeld door Tottenham Hotspur in de halve finale. “Ik ben erg blij om de halve finale te bereiken... Ik ben daar maar één keer gekomen met Ajax, dus ik ben blij dat ik nu met Barça daar ben, en hopelijk kunnen we de finale bereiken.”

LEES OOK: Frenkie de Jong zal één krant willen openslaan na Champions League-avond

Trainer Hansi Flick heeft ook zin in de laatste fase van de Champions League. “We staan in de halve finale. Dat is voor de club, maar ook voor het team en de fans, ongelooflijk mooi. In het eerste jaar (onder Flick, red.) al in de halve finale, dat betekent dat we een van de beste teams van Europa zijn. Geweldig.”

🎙️ FRENKIE DE JONG: “Very happy to reach the semifinal...I've only been there with Ajax once, so happy to be there with Barça now, and hopefully we can get to the final.” @ChampionsLeague pic.twitter.com/vUWQuztGDT — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 16, 2025

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

👉 Aanvoerder Marc-André ter Stegen 'gaat zijn boekje te buiten': "Waanzin, niet logisch en ongepast." 🔗

👉 FC Barcelona krijgt slecht nieuws over Alejandro Baldé: "Zelfs een wonder is bijna onmogelijk." 🔗

👉 FC Barcelona zou zijn zinnen hebben gezet op twee spelers van het Nederlands elftal. 🔗

👉 Frenkie de Jong heeft een aanbieding van de Saudische topclub Al-Ittihad definitief naast zich neergelegd. 🔗

👉 De Nederlandse bondscoach Ronald Koeman is diep onder de indruk van de verrichtingen van Lamine Yamal. 🔗