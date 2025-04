Frenkie de Jong zal één krant willen openslaan na Champions League-avond

verkeert in goede vorm bij FC Barcelona, maar maakte dinsdagavond geen onuitwisbare indruk in de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund). De middenvelder wordt in de Spaanse pers beoordeeld met nipte voldoendes. Mundo Deportivo komt echter met een mooi compliment: De Jong was een van de twee spelers die 'het meeste in het spel' zat.

De Madrileense krant Marca, die een 5,5 uitdeelt aan De Jong, schrijft: “De Nederlander is dit seizoen duidelijk gegroeid en heeft veel zelfvertrouwen, maar vanavond was hij niet helemaal scherp. Hij probeerde rust te brengen in het middenveld, maar de tegenstanders zaten hem constant op de huid en hij verloor een paar ballen. In de 35e minuut kreeg hij een gele kaart. Toch stuurde hij vlak voor rust een mooie voorzet naar Koundé, die de bal niet kon afmaken.”

Artikel gaat verder onder video

Het Catalaanse Sport is met een 6 iets positiever. Wel wordt een slecht moment van De Jong uitgelicht. “De Nederlander bleef stil staan en vroeg om een vrije trap nadat hij de bal verloor, wat resulteerde in een tegenaanval van het team van Niko Kovac. Hij kreeg een gele kaart voor een harde overtreding iets na het halfuur. In de tweede helft speelde hij beter en liet hij de klasse zien die we van hem verwachten wanneer hij de bal heeft.”

LEES OOK: Gefrustreerde Frenkie de Jong ontploft richting teamgenoot

Mooi compliment voor De Jong

Mundo Deportivo deelt geen cijfers uit, maar vat het optreden van De Jong wel samen in één woord: gefocust. Over het geheel is deze krant het meest positief over De Jong. “Samen met Cubarsí was hij de Barcelona-speler die het meest in het spel zat. De Nederlander speelde de bal met inzicht en was altijd alert bij de duels. Hij ging goed om met zijn vroege gele kaart. En een mooie pass van hem werd helaas niet afgemaakt door Koundé.”

De Jong vond zichzelf prima spelen

Zelf zei de Oranje-international voor de camera van Ziggo Sport dat hij ‘prima’ heeft gespeeld. "Ik heb wel wat foutjes gemaakt, maar ik denk dat ik zelf echt een prima wedstrijd gespeeld heb", zei hij. "Goed wil ik niet zeggen, maar prima zeker."

Analist Marco van Basten oordeelde dat De Jong ‘niet echt opvallend’ was. “Maar dit zijn ook van die wedstrijden die je gewoon moet overleven. Je moet zorgen dat je verder komt en dat is gelukt.” Barcelona verloor met 3-1, maar stootte door dankzij de eerdere 4-0 overwinning. “Hij was wel degene die nog het beste was van Barcelona”, zegt Youri Mulder over De Jong. “De spelers voorin hadden het vandaag niet. Lewandowski ging nog wel, maar als je Yamal zag lopen…”

