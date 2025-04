Koeman diep onder de indruk: 'Je mag eigenlijk niemand vergelijken met Messi, maar...'

Bondscoach Ronald Koeman is diep onder de indruk van de verrichtingen van . De nog altijd maar zeventienjarige buitenspeler was woensdagavond wéér trefzeker namens FC Barcelona, dat in de Champions League veel te sterk was voor Borussia Dortmund (4-0). Ook de verrichtingen van stemmen de bondscoach van het Nederlands elftal meer dan tevreden.

Koeman wordt tijdens een persmoment voorafgaand aan een golftoernooi in Barcelona, georganiseerd door de Johan Cruijff Foundation, geïnterviewd door NOS-verslaggever Joep Schreuder. De bondscoach zegt te hebben genoten van het spel van Barcelona, de club waar hij zowel speler als assistent- en hoofdtrainer was. "Ze spelen goed voetbal, hebben geweldige jonge spelers. Ze stoppen er heel veel energie in om het de tegenstander moeilijk te maken op te bouwen, dat is een verschil met Real Madrid." Toch plaatst Koeman een kleine kanttekening bij de eclatante zege: "Dortmund is nummer acht in Duitsland, dan is het vrij normaal dat je daarvan wint."

'Dit is de Frenkie die iedereen graag ziet'

Artikel gaat verder onder video

Frenkie de Jong was andermaal basisspeler én aanvoerder bij Barcelona en speelde - zonder écht op te vallen - een puike wedstrijd, zag ook Koeman. "Hij is daar heel belangrijk. Ik weet hoe pijnlijk de periode voor hem is geweest waarin hij het EK miste door problemen met zijn enkel en waarin hij maandenlang niet fit was. Dus ik ben superblij voor hem dat hij, niet alleen in de wedstrijden tegen Spanje met het Nederlands elftal, maar ook bij zijn club de Frenkie is die iedereen graag ziet."

LEES OOK: Voetbalfans zeggen na FC Barcelona - Dortmund allemaal hetzelfde over Frenkie de Jong

Schreuder vraagt Koeman vervolgens naar zijn oordeel over Yamal, die tegen Dortmund zijn veertiende seizoenstreffer liet aantekenen en deze jaargang ook al 21 assists gaf namens zijn club. "Je hebt Messi nog getraind...", geeft de verslaggever een voorzet. Koeman reageert: "Je mag eigenlijk niemand vergelijken met Messi, maar Yamal is natuurlijk een geweldige speler. Op die leeftijd zó goed en zó belangrijk, laten we hopen dat dat doorgaat. Maar: er is maar één Messi." Gevraagd naar de geruchten over een tijdelijke terugkeer van de Argentijn bij Barcelona, zoals her en der gesuggereerd wordt, is Koeman duidelijk: "Ik geloof niet dat hij onder deze president terugkomt", aldus de bondscoach.

