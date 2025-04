Frenkie de Jong moet Sam van Royen tegenspreken in interview

plaatste zich dinsdagavond met Barcelona voor de halve finales van de Champions League. De Catalanen verloren de return tegen Borussia Dortmund in Duitsland met 3-1, maar dat was na de 4-0 zege uit de heenwedstrijd voldoende om door te stoten. De Jong stond na afloop voor de camera van Ziggo Sport en sprak met verslaggever Sam van Royen.

“Ik wil niet zeggen dat ik blij ben. Ik ben vooral opgelucht dat we door zijn”, luidde de eerste reactie van De Jong. “Hoe zeg je dat… We hebben niet lekker gespeeld, laat ik het daar op houden.”

Van Royen voeg De Jong vervolgens waar het dinsdag misging voor Barcelona. “Veel jongens haalden hun niveau niet. Er was veel onnodig balverlies en we waren ook in het verdedigen niet echt scherp. We lieten wat steekjes vallen. Dan krijg je het tegen iedere ploeg moeilijk. Zeker tegen Dortmund hier”, reageerde De Jong.

Van Royen stelde vervolgens de individuele prestatie van De Jong ter discussie. De verslaggever suggereerde dat de middenvelder niet de beste wedstrijd uit zijn carrière speelde: “Wat vond je van je eigen performance? Normaal ben je best wel foutloos. Vandaag misschien iets minder?”

De Jong ging echter niet mee in het sentiment dat door Van Royen werd opgeworpen en sprak hem tegen: “Ja, vond je?”, reageerde de Oranje-international kort.

Van Royen nuanceerde de toon van zijn vraagstelling vervolgens: “Een klein beetje. Hier en daar een paar passes waarvan ik dacht: Frenkie de Jong heeft geen 100 procent pass accuracy.”

“Ik heb wel wat foutjes gemaakt, maar ik denk dat ik zelf echt een prima wedstrijd gespeeld heb”, reageerde De Jong.

Van Royen stelde vervolgens dat het ‘sowieso een goede wedstrijd’ was van De Jong. Dat vond de middenvelder dan weer overdreven: “Goed wil ik niet zeggen, maar prima zeker.”

In de studio van Ziggo Sport reageerden analisten Marco van Basten en Youri Mulder op het spel van De Jong, die overigens 90,8 procent van zijn passes foutloos verstuurde. “Hij was niet echt opvallend, maar dit zijn ook van die wedstrijden die je gewoon moet overleven. Je moet zorgen dat je verder komt en dat is gelukt”, zei Van Basten. Mulder. “Hij was wel degene die nog het beste was van Barcelona. De spelers voorin hadden het vandaag niet. Lewandowski ging nog wel, maar als je Yamal zag lopen…”

