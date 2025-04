Gefrustreerde Frenkie de Jong ontploft richting teamgenoot

was dinsdagavond zichtbaar gefrustreerd tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Borussia Dortmund en FC Barcelona. De middenvelder uitte in de eerste helft zijn ongenoegen richting ploeggenoot .

Toen een aanval van Barcelona strandde, wendde De Jong zich tot Raphinha. De Nederlander zwaaide met zijn armen. "Raphinha krijgt duidelijk te horen van Frenkie dat hij terug moet lopen, anders kan Frenkie hem niet bereiken. En nu weer", zei Ziggo Sport-commentator Sierd de Vos.

Artikel gaat verder onder video

Barcelona verloor de wedstrijd met 3-1 door drie doelpunten van Serhou Guirassy, maar dat was na de eerdere 4-0 zege voldoende om door te stoten naar de halve finale van de Champions League. De Jong speelde zelf ook geen bijster goede wedstrijd en ging in de 35ste minuut op de bon voor een overtreding op Felix Nmecha.

In de halve finale van de Champions League neemt Barcelona het op tegen Internazionale of Bayern München. De eerste wedstrijd tussen de grootmachten uit Duitsland en Italië eindigde in een 1-2 zege voor Inter.

